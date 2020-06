In einer heutigen Meldung teilt das Unternehmen mit, dass es ab dem 15. Juni 2020 wieder bohren wird. Darüber hinaus gab Aston Bay bekannt, dass alle Kernproben aus der Anfangsphase des laufenden Bohrprogramms (März 2020) zur Analyse an das Labor verschickt wurden. Die Ergebnisse werden in den kommenden Wochen erwartet. Nachdem das Unternehmen erst vor knapp einer Woche (am 4. Juni) weitere 600.000 CAD (bei 0,06 CAD) an frischem Kapital aufgenommen hat, ist Aston Bay ist ausreichend finanziert, um die verbleibenden 800 Meter des aktuellen Bohrprogramms abzuschließen und zusätzliche Folgebohrungen durchzuführen.

Aston Bay Holdings Ltd. (TSX-V:BAY; FRA: 6AY) beendet die durch Covid-19 bedingte Zwangspause. Das Unternehmen hat von den zuständigen Behörden die Erlaubnis erhalten, seine Bohrungen auf dem Buckingham Gold Projekt in Central Virginia, USA, wieder aufzunehmen.

Insgesamt 1.218 m wurden im März 2020 in zehn Diamantbohrlöchern in der Zone Buckingham Main gebohrt, bevor das laufende Programm aufgrund der Beschränkungen des Covid-19-Virus ausgesetzt wurde (siehe Pressemitteilung von Aston Bay vom 24. März 2020). Die Protokollierung des Kerns bestätigte, dass die Bohrungen im Jahr 2020 Adern und Alterationen durchschnitten haben, die denen ähnlich sind, die bei den Bohrungen im Jahr 2019 in der Zone angetroffen wurden, die Kernlängenabschnitte von bis zu 35,6 g/t Gold über 2,03m beinhalteten und 24,7 g/t Gold auf 3,57m in goldhaltigen Quarzadern sowie 2,2 g/t Gold auf 18,1m und 1,9 g/t Gold auf 22,2m in angrenzenden, aber separaten Serizit-Quarz-Pyrit-Alterationszonen (siehe Pressemitteilung vom 5. Juni 2019 von Aston Bay).



Abbildung 1: Ergebnisse der erfolgreichen Bohrkampagne 2019.

Die Aktie von Aston Bay notiert zuletzt bei 0,09 CAD, was einem Börsenwert von rund 13 Mio. CAD entspricht. Hinter Aston Bay steht u.a. der erfolgreiche Geologe Don Taylor, dessen Name eng mit der Entwicklung und dem erfolgreichen Verkauf von Arizona Mining für 1,3 Mrd. USD verbunden ist. Aston Bay hat die Goldassets in Virginia von Don Taylors privater Gesellschaft Jack’s Fork Exploration geerbt, als Aston Bay seinerzeit Jack’s Fork volllständig übernommen hat. Don Taylor überwacht die Exploration in Virginia.

