So hält Baillie Gifford unter anderem mehr als sieben Prozent der Anteile am Elektroautobauer Tesla – und ist damit zweitgrößter Aktionär nach Elon Musk. Nach der neuesten Finanzierungsrunde hat Lilium schon insgesamt 375 Millionen US-Dollar eingesammelt und sogar die Bewertungsmarke von einer Milliarde US-Dollar geknackt. Dieser Einhorn-Status gilt als Ritterschlag in der Start-Up-Community.

Erster Investor der Flugpioniere waren im Jahr 2016 kein Geringerer als der Venture Capitalist, Bestseller-Autor und Tech-Papst Frank Thelen. Mit seiner Freigeist Capital Beteiligungsgesellschaft steckte er einen sechsstelligen Betrag in das junge Unternehmen. “Als wir in Lilium investiert haben, baute das Team gerade an seinem ersten Prototypen, der wie eine etwas größere DJI Drohne aussah. Damals haben uns alle für verrückt erklärt und es war schwieriger als gedacht, den nächsten Investor zu finden”, sagt Thelen im Gespräch mit wallstreet:online.

Der Ex-Höhle-der-Löwen-Juror freut sich, dass inzwischen größere Geldgeber auf Lilium aufmerksam geworden sind. “Ich würde jederzeit wieder in Lilium investieren, doch das Kapital, was nun gebraucht wird, kommt von den größten Investoren der Welt, nicht von einem Seed-Fonds. Ich freue mich, mit Baillie Gifford jetzt einen weiteren namhaften Investor an Board zu haben.” Inzwischen beschäftigen die vier Gründer, die gemeinsam an der TU München studiert haben, 450 Mitarbeiter.

Lilium ist jedoch nicht das einzige Start-Up, das den Himmel über deutschen Großstädten erobern will. Mit Volocopter gibt es einen vielversprechenden Konkurrenten, der unter anderem von Daimler und DB Schenker unterstützt wird. Im vergangenen Herbst absolvierte das Unternehmen öffentlichkeitswirksam einen bemannten Testflug in Singapur. Taxi-Riese Uber arbeitet ebenfalls an einem eigenen Flugtaxi. Ein US-Konkurrent arbeitet zusammen mit BMW an einem fliegenden Wasserstoff-Taxi.

Ungeachtet der Konkurrenz ist Frank Thelen vom Konzept von Lilium überzeugt. “Lilium unterscheidet sich von seinen Wettbewerbern durch den komplett neuen, technologischen Ansatz und die daraus resultierende Reichweite, Geschwindigkeit, Effizienz und den geringen Lärmpegel. Es ist für uns also nicht kriegsentscheidend, als Erster am Markt zu sein.” Lilium plant im Jahr 2025 abzuheben.

Mobilitätsforscher Stefan Bratzel vom Center of Automotive Management glaubt, dass sich beim Thema Flugtaxi in Zukunft viel bewegen wird. “Das ist eine interessante Nische, in der sich in den nächsten Jahren viel um die Einführung von Shuttles drehen wird”. Dabei unterscheiden sich die Konzepte der Betreiber, erklärt Bratzel gegenüber wallstreet:online. “Da gibt es unterschiedliche Use-Cases. Lilium fokussiert sich zum Beispiel mehr auf den Verkehr zwischen Städten. Ein weiterer Markt entsteht beim Verkehr innerhalb von Städten.”

Es sei spannend zu sehen, dass viele junge, deutsche Unternehmen auf diesem Markt aktiv sind. “Man sieht hier wieder, dass wir bei Technologien gar nicht schlecht sind. Die Autobranche hilft da mit ihrer Kompetenz. Ich bin gespannt, ob man es am Ende schaffen wird, solche Innovationen zu verkaufen.”

Doch bis Flugtaxis im großen Stil ihre Passagiere von der Arbeit abholen und vor der Haustür absetzen, kann es noch länger dauern, glaubt der Experte. “Am Anfang richtet sich das Angebot sicherlich erstmal an Geschäftsleute.” Hinzu kommt: Dem einen oder anderen könnte beim Gedanken an selbstfliegende Kapseln etwas mulmig werden. “Es muss sich erst noch eine Akzeptanz bei Menschen entwickeln, bis man wirklich in einen autonomen Flugroboter einsteigen will.”

Man dürfe allerdings nicht unterschätzen, wie schnell neue Innovationen den Alltag erobern können. "Das Auto hat ja auch Mal als “Spielzeug” angefangen.”

Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion

