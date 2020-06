GAM erweitert das Emerging Market Debt Team

Richard Briggs schloss sich am 18. Mai dem Team an, das bei GAM für das Management der Strategien GAM Local Emerging Bond, Emerging Market Rates, Emerging Market Opportunities Bond und der Hartwährungen Emerging Bond verantwortlich ist. In seiner Funktion wird sich Richard Briggs speziell auf die Staatsanleihen von Schwellenländern konzentrieren. Er arbeitet von London aus.

Richard Briggs kommt von CreditSights, einem Kreditforschungsinstitut, wo er sieben Jahre lang als Senior Analyst tätig war und zuletzt die Strategie für globale Schwellenmärkte und die Forschung im Bereich Staatsanleihen leitete. Davor war er bei Alliance Trust als Ökonom mit Schwerpunkt auf Emerging Asia tätig.

Er hat einen BA in Wirtschaftswissenschaften von der Strathclyde Business School und einen MSc in Finanzwirtschaft von der University of Glasgow. Er besitzt außerdem die CFA-Auszeichnung.