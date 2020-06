AXA IM: „Die ‚Technologisierung‘ hat gerade erst begonnen“

Tatsächlich könnte jetzt der beste Zeitpunkt für Investoren sein, von den Chancen der Halbleiterindustrie zu profitieren, meint Tom Riley, Portfolio Manager von AXA Investment Managers (AXA IM): „Unserer Ansicht nach stehen wir vor einer Periode mit dauerhaft höheren Wachstumsraten in bestimmten Märkten, da Halbleiter Einzug in neue Anwendungsbereiche halten – unter anderem in Robotik, autonome Fahrzeuge und vernetzte Produktionsbetriebe.“ Die „Technologisierung“ habe dabei gerade erst begonnen – dem Experten zufolge könnte das Jahr 2020 ein Jahrzehnt voller beispielloser Innovationsschritte einläuten, bei der die Konnektivität und Halbleiter kontinuierlich verbessert und weiterentwickelt werden: beides Komponenten, die für das Automatisierungsökosystem entscheidend sind.

Halbleiter: Die Wachstumstreiber von morgen