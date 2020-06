High Level Forum: Empfehlungen sind wichtiger Schritt auf dem Weg zur EU-Kapitalmarktunion

Die EU-Kommission hatte das High Level Forum (HLF) im Herbst letzten Jahres in Hinblick auf ihr Ziel ins Leben gerufen, in Europa eine Kapitalmarktunion (Capital Markets Union, CMU) zu schaffen. Das aus 28 Mitgliedern bestehende Forum setzt sich aus internationalen Experten aus Finanzbranche, Wissenschaft, Verbraucherschutzorganisationen und unabhängigen Experten zusammen, ergänzt um Beobachter aus EU-Spitzenbehörden wie EZB, EBA, ESMA und EIOPA. Mit ihren Empfehlungen sollte die Gruppe sicherstellen, dass Bürger und Unternehmen in der gesamten EU zu gleichen Bedingungen und unabhängig von ihrem geographischen Standort Zugang zu den Kapitalmärkten haben.

Ein wesentliches Ziel der Vorschläge ist, die Finanzierungsmöglichkeiten für kleinere und mittlere Unternehmen in der EU zu verbessern. Hierzu sollen beispielsweise bestimmte Unternehmensdaten in einem „European Single Access Point“ für die Öffentlichkeit und frei von Gebühren und Lizenzen zugänglich gemacht werden, was für Investoren von erheblicher Relevanz ist. Das gilt auch für die Maßnahmen zur Stärkung der Aktionärsrechte, die unter anderem mit dem Vorschlag zur Schaffung einer bisher fehlenden EU-einheitlichen Definition von „Aktionär“ einhergeht.

„Diese Empfehlungen begrüßen wir ausdrücklich. Damit könnten sich sowohl die Voraussetzungen für uns als aktiver Asset Manager auf der Investitionsseite als auch in unserer Funktion als treuhänderisch agierender Investor verbessern, der die Aktionärsrechte aktiv wahrnimmt.“ Für Sparer wiederum, die im anhaltenden Niedrigzinsumfeld eine ausreichende Altersversorgung nur schwer realisieren können, soll der Zugang zum Kapitalmarkt und somit zu höher rentierlichen Anlagen verbessert werden.