Europäische Aktien – wie geht es weiter?

Zunächst die positiven Aspekte. Nach den schlimmen Tagen im Februar sehen wir in Europa nun erfreulicherweise eine allmähliche Stabilisierung der Neuinfektions- und Todeszahlen. Diese Entwicklung ist zu einem wesentlichen Teil auf die umfassenden Lockdowns, die verordnete soziale Distanzierung und andere Maßnahmen zurückzuführen, die die Regierungen in allen Ländern der Region ergriffen haben. Spanien, Italien und Deutschland lockern langsam die Beschränkungen für ihre Bürger, von denen viele inzwischen an ihren Arbeitsplatz zurückgekehrt sind. Obwohl das Ende der Pandemie noch nicht in Sicht ist, sind dies zweifellos gute Nachrichten.

Auch die Märkte haben sich von den Tiefstständen Mitte März erholt – und das in einem Tempo, das durchaus beachtlich ist. Nach einem Kurssturz von 35% zwischen dem 20. Februar und dem 24. März haben die europäischen Aktienmärkte seitdem über 20% zugelegt und damit mehr als die Hälfte der früheren Verluste wieder wettgemacht.