Die Aktienmärkte sind nach wie vor berauscht von der Liquidität durch die Notenbanken (vor allem durch die Fed) und der Staaten. Aber neben den Nebenwirkungen, die diese Liquidität verusacht (ausufernde Vermögenspreise; Ende dessen, was man als "Märkte" bzeichnen kann) gibt es einige Risiken, die die Aktienmärkte noch komplett ausblenden, aber bald vielleicht swehr aktiv einblenden müssen: ein Risiko davon ist die Aussicht., dass Donald Trump die Wahl verliert. Das zweite Risiko ist, dass in den USA die Zahl der Cooronavirus-Infektionen nicht wirklich zurück geht und nach den Groß-Demonstrationen eine neue Welle folgen könnte. Und ebenfalls ein Risiko ist, dass auch nach dem Ende des lockdown die Wirtschaft sich nicht so erholt wie erhofft (heute Aussagen von Starbucks)..

Das Video "Über Risiken und Nebenwirkungen!" sehen Sie hier..