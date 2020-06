NEW YORK (dpa-AFX) - Die Rekordjagd von Apple , Amazon & Co hat sich auch am Mittwoch fortgesetzt. Die Schwergewichte an der Technologiebörse Nasdaq schwangen sich im frühen Handel erneut zu Höchstkursen auf. Der Nasdaq 100 Index rückte um 1,45 Prozent auf 10 112 Punkte auf ein weiteres Rekordhoch vor. Am Vortag hatte das Börsenbarometer erstmals die Marke von 10 000 Zählern geknackt.

Am breiten Markt machte sich kurz nach der Zinsentscheidung der US-Notenbank wieder Zuversicht breit. Hatte der Dow Leitindex Dow Jones Industrial im Tagestief noch um mehr als ein Prozent nachgegeben, so drehte der US-Leitindex nach dem Votum der Fed, die Leitzinsen unverändert zu lassen, wieder ins Plus. Das betrug zuletzt 0,04 Prozent auf 27 284 Zähler. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,27 Prozent auf 3216 Zähler nach oben.