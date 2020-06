NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch nach der Sitzung der US-Notenbank Fed die Gewinne ausgebaut. Sie setzten damit die Kursgewinne der vergangenen Tage fort. Die Corona-Krise dürfte die Leitzinsen in den Vereinigten Staaten über Jahre hinaus an der Nulllinie halten. Dies signalisierte am Mittwoch die US-Notenbank Fed. Das und die Aussicht auf umfangreiche Anleihekäufe der Notenbank trieb die Notierungen der Festverzinslichen nach oben.

Nach neuen Prognosen gehen die meisten geldpolitischen Entscheidungsträger der Fed bis Ende 2022 davon aus, dass das gegenwärtige Zinsniveau von nahezu null Prozent beibehalten wird. Damit bekräftigte die Notenbank das faktische Nullzinsniveau, auf das sie ihre Leitzinsen mit dem Übergriff der Corona-Pandemie auf die USA im März geschleust hatte. Den Leitzins ließ die Fed wie erwartet unverändert, er verharrt in einer Spanne von null bis 0,25 Prozent.

Darüber hinaus konkretisierte die Notenbank das Ausmaß ihrer Wertpapierkäufe zur Belebung der Wirtschaft. Die Fed von New York, die für die Abwicklung der Käufe zuständig ist, teilte mit, etwa 80 Milliarden US-Dollar je Monat in amerikanische Staatsanleihen zu investieren.

Zweijährige Anleihen stiegen um 2/32 Punkte auf 99 29/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,177 Prozent. Fünfjährige Anleihen kletterten um 10/32 Punkte auf 99 18/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,334 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen legten um 24/32 Punkte auf 98 27/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 0,744 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um 1 15/32 Punkte auf 93 23/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,511 Prozent./bek/he