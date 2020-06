Das Kraftfahrt-Bundesamt hat für insgesamt 700.000 Diesel-Fahrzeuge in Europa Rückrufe angeordnet, darunter auch die Mercedes V-Klasse. Die Rückrufe beziehen sich auf den Motor OM 651 Euro 6b (W) aus dem Produktionszeitraum 2014 bis 2018.

Im Mai 2018 wurde bekannt, dass Daimler nach Ansicht des Kraftfahrt-Bundesamts beim Transporter Mercedes Vito mit 1,6-l-Diesel (OM 622) und Abgasnorm Euro 6 eine illegale Abschalteinrichtung bei der Abgasreinigung nutzt. Das KBA startete daraufhin einen Rückruf der 6300 betroffenen Fahrzeuge – davon 1372 Fahrzeuge in Deutschland.

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart ermittelt bereits seit 2017 im Abgasskandal gegen die Daimler AG. Wegen Verletzung der Aufsichtspflicht wurde der Autokonzern September 2019 zur Zahlung eines Bußgelds in Höhe von 870 Millionen verurteilt – dazu kommen hohe Schadensersatzsummen, die viele Gerichte den Klägern im Abgasskandal zusprechen.

In Kürze wird ein verbraucherfreundliches Urteil vom Europäischen Gerichtshof erwartet, das eine erneute Klagewelle gegen die Daimler AG auslösen dürfte. Vom Dieselskandal betroffene Mercedes-Kunden hätten dann vor Gericht noch bessere Aussichten auf eine Erstattung des Kaufpreises gegen Rückgabe des Fahrzeugs.

Softwareupdate möglichst nicht nutzen

Daimler lässt zurzeit bei drei Millionen Fahrzeugen freiwillige Softwareupdates durchführen – also bei fast allen Euro 5 und Euro 6 Dieselfahrzeugen der Marke Mercedes in Europa. Das sollte Mercedes-Kunden aufhorchen lassen: Der Autokonzern versucht offenbar, so viele Diesel wie möglich im Rahmen der freiwilligen Maßnahme mit dem Softwareupdate umzurüsten, bevor das KBA Pflichtrückrufe für die Fahrzeuge anordnet.

Wir von der Verbraucherrechtskanzlei VON RUDEN raten Ihnen jedoch, der Einladung zum Softwareupdate nicht zu folgen. Warum? Durch die Nachrüstung der Motorsteuerung können Ihnen verschiedene Nachteile entstehen. Ihr Fahrzeug dürfte weiter an Wert verlieren, denn es könnte nach dem Update zu einem Mehrverbrauch und Leistungseinbußen kommen.

Sollte Ihr Mercedes V-Klasse allerdings offiziell zurückgerufen werden, müssen Sie dem Aufruf folgen – sonst droht eine Stilllegung Ihres Wagens. Wenn Ihr Mercedes V-Klasse die zulässigen Abgaswerte überschreitet, können Sie Ihre Umweltplakette verlieren und von Diesel-Fahrverboten betroffen sein. Umgesetzt wurden die Fahrverbote wegen erhöhter Stickoxidemissionen bisher in den Innenstädten von Stuttgart, Hamburg und Darmstadt und Berlin.

Unser Rat an Besitzer der Mercedes V-Klasse

Wenn Sie einen Mercedes der V-Klasse mit dem Motor OM 651 Euro 6b (W) fahren, lassen Sie Ihren Fall kostenfrei von uns prüfen. Verluste durch den Dieselskandal lassen sich vermeiden, indem Sie Ihr Auto zurückgeben und wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung von Mercedes Schadensersatz fordern. Wir beraten Sie gern zu Ihrem individuellen Fall und Ihren Möglichkeiten im Abgasskandal.

Bereits Ende 2017 hat die Rechtsanwaltskanzlei VON RUEDEN als eine der ersten in Deutschland Klage gegen die Daimler AG eingereicht. Dabei ging es um Modelle mit den Motoren OM 642 und OM 651, in denen illegale Abschalteinrichtungen verbaut sein sollen. Mittlerweile sind unsere Rechtsexperten schon in über 5.000 Verfahren erfolgreich gegen Autokonzerne wie Daimler, Volkswagen, Audi und Porsche vorgegangen.

Wir stehen auch Ihnen gern zur Seite und helfen Ihnen, Ihre Ansprüche gerichtlich durchzusetzen. Profitieren Sie vom Know-how unserer erfahrenen Anwälte! Sie erreichen uns über unser Kontaktformular, telefonisch unter 030 – 200 590 770 und unter info@rueden.de. Kontaktieren Sie uns! Wir sind gern für Sie da.