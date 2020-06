Ist die Party für die Aktienmärkte nun vorbei? Die Vorzeichen für heute stehen jedenfalls auf rot, nachdem Jerome Powell zwar den Märkten die Versicherung gegeben hat, bis 2022 die Zinsen nicht mehr anzuheben und absehbar QE zu betreiben, aber gleichzeitig viel weniger optimistisch war für die US-Wirtschaft als die ultra-euphorischen Investoren. Dazu scheint die Fed bald mit der "yield curve control" die Zinsen für länger laufende US-Staatsanleihen deckeln zu wollen. Zur heutigen Risikoaversion der Aktienmärkte trägt auch bei, dass in den USA die Zahlem in Sachen Coronavirus immer besorgniserregender werden - vor allem in den südlichen Bundesstaten. Der Dax als Frühindikator scheint seine Schwäche, die vor zwei Tagen begann, heute fortzusetzen..

Das Video "Aktienmärkte: Ist die Party jetzt vorbei?" sehen Sie hier..