Die Aktie des US-amerikanischen Ölkonzerns Halliburton profitierte in den letzten Wochen vom positiven Umfeld und schwang sich zu einer beachtlichen Erholung auf. Eine „Krönung“ blieb der Erholung bislang jedoch verwehrt, denn Gewinnmitnahmen setzten an entscheidender Stelle ein.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zur Aktie am 23.05. hieß es unter anderem „[…] In der Folgezeit entwickelte sich ein zähes Ringen um die 11,0 US-Dollar. Ein frisches Kaufsignal wollte sich zunächst nicht einstellen. Schließlich gelang es der Aktie aber doch, sich durch den Widerstand zu arbeiten. Der Sprung über die 11,0 US-Dollar führte die Halliburton-Aktie noch einmal auf 12,2 US-Dollar, ehe am Freitag Gewinnmitnahmen einsetzten. Der Ausbruch über die 11,0 US-Dollar entfachte bislang noch nicht die ganz große Dynamik. Dennoch präsentiert sich die Aktie in einer durchaus starken Verfassung. Der zuletzt thematisierte Aufwärtstrendkanal hat weiterhin Bestand. Aus charttechnischer Sicht muss es nun über die 12,2 US-Dollar gehen. Einen Bruch der 10,0 US-Dollar gilt es hingegen zu vermeiden.“



Mit etwas Mühe knackte der Ölwert dann auch den Widerstand bei 12,2 US-Dollar und ebnete sich damit den Weg auf der Oberseite. Die Aufwärtsbewegung nahm Fahrt auf, nachdem der Wert auch den bis dahin gültigen Aufwärtstrendkanal über die Oberseite verlassen konnte und damit eine klassische Trendbeschleunigung vollzog.

Bis auf knapp 16,4 US-Dollar dehnte sich die Erholung aus, ehe die bereits thematisierten Gewinnmitnahmen einsetzten. Aus charttechnischer Sicht verpasste die Aktie damit (zumindest fürs Erste) eine wichtige Weichenstellung. Eine Rückeroberung der 17,0 US-Dollar wäre eminent wichtig gewesen, um die Bodenbildung weiter voranzubringen. So aber gilt es zunächst, auf der Unterseite keine neuen Risiken heraufzubeschwören. Insofern gilt es, den Rücksetzer auf den Bereich 12,2 / 11,0 US-Dollar zu begrenzen. Sollte es unter die 11,0 US-Dollar gehen, muss die Lage neu bewertet werden.