Nachdem die Chevron-Aktie erst kürzlich ein frisches Kaufsignal generieren konnte und daraufhin eine respektable Erholung zeigte, kam es im gestrigen Mittwochshandel zu Gewinnmitnahmen.

Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung (vom 24.05.) hat sich das Chartbild der Aktie dennoch aufgehellt. Damals hieß es unter anderem „[…] Der Bereich um 95,5 US-Dollar hat sich mittlerweile als veritabler Widerstand etablieren können, der der Aktie wiederum den Weg in Richtung 100 US-Dollar verstellt. Ein Ausbruch über die 95,5 US-Dollar und vor allem über die 100,0 US-Dollar wäre aus unserer Sicht eminent wichtig, um der Aufwärtsbewegung neuen Schwung zu verleihen. Das fundamentale Umfeld für Ölwerte präsentiert sich jedoch als unverändert schwierig. Und so ist es nach wie vor eine große Herausforderung für die Aktie, in den dreistelligen Kursbereich vorzustoßen. […] Die Aktie steckt noch immer in einer Konsolidierung. Bislang gestaltet sich diese als Seitwärtsbewegung in den Grenzen 87,3 US-Dollar bis 95,5 US-Dollar. Signifikante Signale sind erst mit Verlassen der Range zu erwarten, wobei aus charttechnischer Sicht der nächste Widerstand bereits bei 100,0 US-Dollar bzw. die nächste Unterstützung bei 80,0 US-Dollar warten würden.“



Der Aktie gelang es schließlich, die Range über die Oberseite (95,5 US-Dollar) zu verlassen. Das frische Kaufsignal verhalf der Aktie zum Comeback im dreistelligen Kursbereich. Bis auf knapp 103,5 US-Dollar trug es, ehe Gewinnmitnahmen die Aktie zum Rückzug zwangen.

Der Wert verpasste es zunächst, die Bewegung bis in den Bereich von 105,5 US-Dollar auszudehnen. Eine erfolgreiche Rückeroberung der 105,5 US-Dollar hätte der Bewegung mehr Relevanz verliehen und den Weg in Richtung 110,0 US-Dollar und 200-Tage-Linie frei gemacht. So aber gilt es, auf der Unterseite nichts „anbrennen“ zu lassen. Im Idealfall kann der Wert den Rücksetzer auf 95,5 US-Dollar begrenzen. Sollte es darunter gehen, stünde mit dem Bereich von 87,3 US-Dollar (Unterseite der ehemaligen Handelsspanne) die nächste Unterstützung bereit.