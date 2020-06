Aktienkurse hoch, Gewinnerwartungen weiter runter

Viele Anleger scheinen hierzulande den Eindruck zu haben, die Probleme, die durch die beschlossenen Maßnahmen im Kampf gegen eine Ausbreitung des Coronavirus entstanden sind, seien durch die Lockerungen gelöst. Man könnte auch annehmen, dass die Wirtschaft in China, wo die Epidemie zuerst wütete und die Maßnahmen auch zuerst gelockert wurden, bereits wieder ohne Einschränkungen funktioniert.

Doch in einer globalisierten Welt ist nicht nur entscheidend, was im Heimatland passiert, sondern auch, was in der restlichen Welt los ist. Und wenn man zum Beispiel auf die USA, Brasilien oder Russland blickt, dann ist die Pandemie noch längst nicht überstanden. Im Gegenteil: Brasilien meldete gestern doppelt so viele Neuinfektionen wie die USA. Und Brasilien hat die zweithöchste Ansteckungsrate nach den USA.