Wie wir bereits berichteten, hat Sweet Earth auch eine komplette Pflegeserie für Männer im Angebot, die unter anderem eine Tinktur erhält, die die Muskelregeneration fördert und nach Aussage des Unternehmens sowohl bei professionellen Athleten als auch bei normalen Sportlern beliebt ist. Ein Produkt also, hinter dem der ehemalige Quarterback Warren Moon, der in die Hall of Fame sowohl der CFL als auch der NFL aufgenommen wurde, wirklich stehen dürfte!



Warren Moon, Foto: Sweet Earth Holdings

Zumal CBD (Cannabidiol) vielfach als wirksam gegen Schmerzen und Entzündungen anerkannt wird. Eine Überprüfung von 132 Originalstudien aus dem Jahr 2018, die in Frontiers in Neurology veröffentlicht wurde, zeigt zudem, dass CBD zur Reduzierung und zur Verbesserung von Muskelschmerzen beitragen kann.

Sweet Earth‘s „CBD Muscle Recovery Rub“ kann sowohl nach als auch vor dem Training auf dem Sportplatz, im Fitnessstudio, auf dem Feld oder im Pool angewendet werden. Laut Sweet Earth kann das Produkt die Leistung auf natürliche Weise steigern und die Konzentration verbessern.



CBD Muscle Rub; Foto: Sweet Earth Holdings

Warren Moon ist der erste afroamerikanische Quarterback, der durch die Aufnahme in die CFL- und NFL-Hall of Fame geehrt wurde und arbeitet weiterhin mit den Seattle Seahawks und mehreren NFL-Spielern zusammen. Er spielte sechs Jahre lang in der CFL sowie 17 Spielzeiten in der NFL und wurde zu 9 Pro-Bowls, 2x Passing Yards Leader, NFL Offensive Player des Jahres (1990) und NFL Man of the Year (1989) ernannt. Ein passender Markenbotschafter für Sweet Earth also, der zudem die Effektivität der CBD-Produkte des Unternehmens attestiert (s. Pressemitteilung)!

Es ist gut zu sehen, dass Sweet Earth daran arbeitet, seinen Bekanntheitsgrad insbesondere in den USA aber auch in Kanada zu erhöhen. Wir hoffen, dass sich diese und möglicherweise weitere Maßnahmen in dieser Hinsicht auch in den Umsätzen des Unternehmens niederschlagen werden. Wir werden weiter berichten.

Wir weisen zudem erneut darauf hin, dass der Cannabis- / Hanfsektor von hoher Volatilität und Risiken geprägt ist und starke Kursausschläge möglich sind, Anleger sollten sich deshalb ihren Einstiegszeitpunkt genau überlegen und ihre Positionen unbedingt absichern - zum Beispiel mit Stop-Loss-Orders.

