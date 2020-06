FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Donnerstag seine Kursverluste der vergangenen beiden Tage deutlich ausgeweitet. In der ersten Stunde nach dem Xetra-Start in den Feiertagshandel verlor der deutsche Leitindex 2,56 Prozent auf 12 209,68 Punkte. Als Grund machen Börsianer die trüben Wirtschaftsprognosen der US-Notenbank Fed aus.

In Hessen ist am Donnerstag der Feiertag Fronleichnam, gehandelt wird am Börsenplatz Frankfurt dennoch. Am Feiertag treffen Gewinnmitnahmen häufig auf eine geringe Nachfrage, was zu höheren Kursausschlägen führen kann.