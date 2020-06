TUI - Lage besser als die Stimmung. Die Gründe.

Immer mehr Mediziner und Ökonomen halten Corona-Maßnahmen für überdimensioniert. Wenngleich sich diese politisch inkorrekte Einschätzung noch nicht in die Makroökonomie durchgesetzt hat, so spielen die Börsen den Vorreiter bei der Neueinschätzung. Die Börse ist besser als die Wirtschaftsstimmung. Sollten in Analogie Aktienanalysten, Ratingagenturen und Wirtschaftsjournalisten ihre Meinung zu TUI - so wie bei den Corona-gleichgeschädigten Lufthansa und Airbus - nicht nachbessern?

Woher die Erwartung vom zukünftigen „Gleichlauf“ dieser Aktien in der Krisenzeit?