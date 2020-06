NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Wall Street wird am Donnerstag zum Handelsstart wohl den dritten Tag in Folge Verluste verbuchen. Zudem dürften nun auch die zuletzt ungeachtet der herben US-Wirtschaftseintrübung von Rekord zu Rekord eilenden technologielastigen Nasdaq-Börsen schwach starten. Der düstere Ausblick der US-Notenbank (Fed) am Vortag samt der Enttäuschung über ausgebliebene weitere geldpolitische Maßnahmen haben die Anleger ernüchtert. Zudem verunsichern neue Infektionszahlen, darunter Zahlen aus Florida und Texas.

Der Broker IG taxierte den US-Leitindex rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsbeginn 3,3 Prozent tiefer auf 26 100 Punkte. Am Mittwoch hatte der Dow wie bereits am Tag zuvor rund ein Prozent eingebüßt, während der Nasdaq 100 den vierten Handelstag in Folge im Handelsverlauf einen historischen Höchststand markiert hatte. Zu verdanken war dies nicht zuletzt der Rekordjagd von Tech-Giganten wie Apple , Microsoft oder auch Amazon gewesen.