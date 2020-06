Die Aktie des australisch-britischen Minengiganten BHP konnte in den letzten Handelswochen eine beachtliche Erholung initiieren. Diese hat nun einen wichtigen Kursbereich erreicht. Nun gilt es!

Trotz des gut diversifizierten Produktportfolios litt das Unternehmen respektive die Aktie unter den Entwicklungen im Rohstoffbereich. Mittlerweile gibt es einige hoffnungsvolle Signale von den Rohstoffmärkten. Die Preise für Rohöl, Kupfer und auch Eisenerz legten zuletzt wieder zu.

Blicken wir zunächst auf die aktuelle charttechnische Konstellation bei BHP.

Bereits Mitte Januar begann der Aktienkurs als Reaktion auf die Entwicklung an den Rohstoffmärkten zu bröckeln. Mit der Beschleunigung der Corona-Pandemie kam dann im Verlauf des Februars mehr Dynamik in die Abwärtsbewegung. Letztendlich tauchte die Aktie Mitte März noch einmal in den einstelligen Kursbereich ab, ehe die aktuell zu beobachtende Erholung einsetzte.

In den letzten Handelstagen hat die Erholung noch einmal deutlich an Bedeutung gewonnen. Vor allem der Ausbruch über den massiven Widerstandsbereich 16,0 / 16,9 GBP und das bullische Kreuzen der 200-Tage-Linie hellten das Chartbild enorm auf. So weit so gut. Nun muss es jedoch darum gehen, die Erholung zu krönen, soll heißen, die Aktie muss nachsetzen und den eminent wichtigen Widerstandsbereich von 17,7 bis 18,6 GBP überspringen. Sollte der Ausbruch über die 18,6 GBP gelingen, wäre das durchaus als eine Art Befreiungsschlag zu bewerten. Idealerweise bleiben Rücksetzer auf 16,0 GBP begrenzt. Unter die 14,8 GBP sollte es jedoch nicht gehen, anderenfalls muss eine Neubewertung der Lage erfolgen.