Der Kupferpreis setzte in den letzten Handelstagen seine Erholung fort. Bereits zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung am 23.05. manifestierten sich die Erholungstendenzen.

Rückblick. So hieß es in der betreffenden Kommentierung „Kupfer - Erholung macht Fortschritte“ unter anderem „[…] Die Erholung macht Fortschritte. Eine wichtige Weichenstellung blieb dem Kupferpreis bislang aber verwehrt. Hierzu müsste es über die 2,52 / 2,60 US-Dollar gehen. Auf der Unterseite gilt es nun, etwaige Rücksetzer auf 2,35 US-Dollar zu begrenzen. Sollte es darunter gehen, muss die Lage neu bewertet werden. In diesem Fall wäre auch der aktuell Aufwärtstrend passé.“

In der Folgezeit entwickelte der Kupferpreis eine ansprechende Aufwärtsdynamik. Vor allem einige besser als erwartet ausgefallene chinesische Konjunkturdaten dürften dem Kupferpreis maßgeblich Beine gemacht haben. Hinzu kamen weitere positive Signale seitens der Charttechnik, denn der noch zuletzt limitierende Widerstandsbereich 2,52 / 2,60 US-Dollar wurde überwunden. Zudem kreuzte Kupfer seine 200-Tage-Linie bullisch.

Die aktuelle Bewegungsdynamik nährt die Hoffnung auf eine Fortsetzung der Bewegung in Richtung 2,75 US-Dollar oder 2,80 US-Dollar. Selbst die Doppeltopformation aus dem Dezember 2019 / Januar 2020, die damals bei 2,87 US-Dollar markiert wurde, kommt nun so langsam aber sicher in Reichweite. Auf der Unterseite gilt es, Rücksetzer idealerweise auf 2,60/2,52 US-Dollar zu begrenzen. Unter die 2,40 US-Dollar sollte es unter allen Umständen nicht gehen, anderenfalls müsste eine Neubewertung der Lage erfolgen.