Sachwert-Ticker: BVT vermeldet Ankauf, Wealthcap schüttet aus, Solvium kurz vor Ausplatzierung

BVT: Projektentwicklung erworben

Der News-Überblick: BVT hat ein Immobilienprojekt in den USA erworben, Anleger des Wealthcap Deutschland 42 können sich freuen und wer in Wechselkoffer investieren möchte, sollte sich beeilen.

Mit dem BVT Residential USA 15 erhalten Anleger die Chance, in moderne Apartmentanlagen in den USA zu investieren. Hintergrund ist eine wachsende Bevölkerungsgruppe, für die solche hochwertig ausgestatteten Wohnungen in guter Lage, zunehmend attraktiver werden. Nun wurde das erste Investment getätigt. Wie der Initiator vermeldet, hat die Projektentwicklungsgesellschaft „Methuen“ am 22. Mai 2020 ein Grundstück zu einem Kaufpreis von 4,2 Millionen US-Dollar erworben – und damit knapp 24 Prozent unter dem gutachterlichen Wert in Höhe von 5,5 Millionen US-Dollar. „An diesem Standort im Großraum Boston erfolgt die Entwicklung einer Apartmentanlage mit 156 Apartments im sogenannten ‚Class-A‘-Segment mit hochwertiger Ausstattung, attraktiven Gemeinschaftseinrichtungen wie Pool, Clubhaus, Fitnesseinrichtungen usw. und entsprechender Standortqualität“, so BVT gegenüber FondsDISCOUNT.de. Weitere potenzielle Projekte seien bereits in Prüfung.