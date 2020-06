Die Aktienmärkte erlitten gestern einen herben Einbruch - war das etwas, was man als "Crash" bezeichnen könnte? In mancher Hinsicht kann man im Zusammenhang mit dem gestrigen Geschehen durchaus von einem Crash sprechen, denn der Abverkauf war heftig und sehr breit gefächert. Die asiatischen Aktienmärkte zwar auch negativ, aber nicht mit einem do starken Abverkauf wie an der Wall Street - daher notieren die US-Futures zu Beginn des europäischen Handels wieder höher. Damit dürfte sich auch der Dax heute etwas erholen - aber gleichwohl ist die Wahrschenlichkeit hoch, dass nach dieser Erholung dann die Korrektur weiter gehen wird. Der Juni wird nach den vorherigen Exzessen schwierig für die Aktienmärkte..

Das Video "Aktienmärkte: War das ein Crash?" seehn Sie hier...