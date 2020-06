FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Corona-Krise hat die Luftfahrt so schwer getroffen wie kaum eine andere Branche. Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport sieht sich jedoch anders als Lufthansa & Co. auch ohne staatliche Finanzspritzen für eine lange Durststrecke gewappnet. Aber die Wachstumsaussichten bleiben auf absehbare Zeit trübe. Vor allem viele Geschäftsreisende dürften dem Airport fernbleiben. Was beim Unternehmen los ist, was Analysten sagen und wie sich die Aktie entwickelt:

Endlich wieder mehr als 100 000 Passagiere in einer Woche! Am Frankfurter Flughafen hat die Corona-Krise die Maßstäbe gründlich verschoben. Denn die knapp 112 000 Passagiere, die in der ersten Juni-Woche in Frankfurt ankamen oder abflogen, hätte Fraport an Deutschlands größtem Airport sonst binnen eines halben Tages gewuppt. Dabei waren das bereits dreimal so viele wie zum Tiefpunkt in der Woche nach Ostern. Das zweite Terminal hat Fraport wegen des Einbruchs des Flugverkehrs geschlossen. Und im alten Terminal 1 reichen zwei der drei Hallen locker aus, um die wenigen Passagiere abzufertigen, die dort auftauchen.

Dabei scheint das Schlimmste überstanden. So hatte Fraport in Frankfurt im gesamten April nur gut 188 000 Fluggäste abgefertigt, weniger als sonst oft an einem einzigen Tag. Doch inzwischen fahren viele Airlines ihr Flugangebot schrittweise wieder hoch, und bei Fraport hoffen Management und Mitarbeiter, dass die Menschen rechtzeitig zur wichtigen Sommersaison wieder zu reisen beginnen. Eine Rückkehr auf das Niveau vor der Krise liegt nach Einschätzung von Fraport-Chef Stefan Schulte aber noch Jahre entfernt.

2019 hatte Fraport in Frankfurt erstmals mehr als 70 Millionen Passagiere gezählt. Doch nach dem weitgehenden Flugstopp in der Corona-Krise rechnet Schulte nur mit einer langsamen Erholung im Flugverkehr. Möglicherweise werde 2023 ein "Jahr Null" mit einer "neuen Normalität", sagte er Mitte Mai. Das wären aus seiner Sicht aber immer noch 15 bis 20 Prozent weniger Fluggäste als 2019. Für 2021 erwartet er gerade einmal die Hälfte dieser neuen Normalität erreicht, im Jahr darauf rund 80 Prozent, bevor der Passagierverkehr wieder zu jenen vor der Krise klassischen Wachstumswerten von 2 bis 3 Prozent pro Jahr zurückfinden dürfte.