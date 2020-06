× Artikel versenden

Aktien Asien Herbe Verluste aus dem frühen Handel eingedämmt

In Asien haben die Aktienmärkte am Freitag nach der steilen Talfahrt an der Wall Street am Vorabend überwiegend nachgegeben. Zugleich ließ der in den ersten Handelsstunden noch starke Verkaufsdruck im Verlauf nach. In Japan büßte der Nikkei 225 …





