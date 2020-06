US-Notenbank liefert, Aktienkurse brechen dennoch ein

Wie erwartet (und vorgestern hier beschrieben) hat die US-Notenbank am Mittwoch dieser Woche keine großen Änderungen beschlossen. Der Leitzins bleibt unverändert in seiner aktuellen Spanne von 0,00 % bis 0,25 % und die Wertpapierkäufe werden in bisheriger Größenordnung fortgesetzt – etwa 80 Milliarden US-Dollar werden pro Monat in Staatsanleihen investiert, rund 40 Milliarden Dollar fließen monatlich in hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS).

Der Beschluss fiel einstimmig. Im Statement dazu fand sich neben dem Hinweis auf die Fortsetzung der Anleihekäufe lediglich die kleine Änderung, dass sich die finanziellen Bedingungen aufgrund der politischen Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft und des Kreditflusses verbessert haben. Abgesehen davon war das Statement unverändert.