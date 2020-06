Nicht mal mehr eine Woche, bis Wirecard endlich die Bilanz für 2019 vorgelegen wird - was einiges an Klarheit schaffen dürfte. Und ausgerechnet jetzt gerät die Wirecard Aktie in charttechnische Gefahr, was allerdings auch an der schwachen Tendenz des Gesamtmarktes an der Frankfurter Börse liegt. Gestern rutschte der DAX-Wert aus dem kurzfristigen Aufwärtstrend nach unten raus, hielt diese Marke allerdings auf Schlusskursbasis ...