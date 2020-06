Nachdem auch in Mercedes-Fahrzeugen illegale Abschalteinrichtungen entdeckt wurden, hat das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) im Sommer 2018 einen verpflichtenden Rückruf von europaweit 700.000 Mercedes-Dieseln der Marke Mercedes-Benz angeordnet, darunter 280.000 in Deutschland. Dieser Rückruf betrifft vor allem Fahrzeuge der C-, E-, und S-Klasse. Wer einen verpflichtenden Rückruf verweigert, kann die Betriebserlaubnis für sein Auto verlieren – sollte also das Update vornehmen lassen.

Die Daimler AG gerät im Diesel-Abgasskandal immer stärker unter Druck. Längst steht fest: Auch Mercedes hat seine Kunden im großen Stil getäuscht und illegale Abschaltvorrichtungen in seine Dieselfahrzeuge eingebaut. Wenn Sie einen Mercedes R-Klasse fahren, haben Sie vielleicht schon eine Einladung zu einem freiwilligen Softwareupdate bekommen. Aber ist es wirklich sinnvoll, diese „Service-Maßnahme“ zu nutzen?

Ist der Rückruf der Mercedes R-Klasse verpflichtend?

Für die Mercedes R-Klasse gibt es bislang noch keinen verpflichtenden Rückruf, nur eine freiwillige Service-Maßnahme, die Mercedes bereits 2017 gestartet hat. Allerdings dürfte auch die R-Klasse vom Abgasskandal betroffen sein, denn auch in der R-Klasse wurde der manipulierte Dieselmotor OM 642 verbaut. Zahlreiche Mercedes-Modelle mit diesem Motortyp wurden bereits zurückgerufen – europaweit über drei Millionen Fahrzeuge, darunter nahezu alle Diesel der Schadstoffklasse Euro 5 und Euro 6.

Wer die Einladung zur freiwilligen Service-Maßnahme erhält, sollte sich gut überlegen, ob er das Angebot nutzen möchte. Noch ist nämlich nicht klar, welche negativen Nachwirkungen das Aufspielen des Updates haben könnte. VW-Kunden haben jedenfalls nach dem Update über einen erhöhten Dieselverbrauch und eine verminderte Motorleistung geklagt.

Ist die Mercedes R-Klasse von Fahrverboten betroffen?

Nach und nach führen immer mehr Städte Fahrverbote ein. Am 1. Januar 2018 startete Hamburg mit Fahrverboten für alle Diesel mit der Schadstoffklasse Euro 1 bis 5 in einigen Straßen in der Innenstadt. Es folgte Stuttgart, wo seit Januar 2020 auch Diesel mit der Schadstoffnorm Euro 5 einem Fahrverbot unterliegen.

Weitere Städte mit bestehenden oder geplanten Fahrverboten sind Berlin, Frankfurt am Main, Köln, Bonn, Wuppertal und Gelsenkirchen. In Mainz sollen ab Juli 2020 Fahrverbote für Diesel mit der Abgasnorm Euro1 bis 5 und Benziner mit der Norm Euro 1 und 2 eingeführt werden. In vielen anderen Städten wird noch über Fahrverbote verhandelt. Von den Fahrzeugen der R-Klasse sind die Diesel aus dem Baujahr 2010 mit der Abgasnorm Euro 5 und dem Motor R 350 CDI 4MATIC (265 PS) von Fahrverboten betroffen.