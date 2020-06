Erreicht die Netflix-Aktie in den nächsten Tagen die bei 400,60 USD liegende Nackenlinie der SKS-Formation, dann wird sich eine Investition in Short-Hebelprodukte bezahlt machen.

Ausblick: Kurzfristig sollte die Netflix-Aktie in Richtung 400,60 USD abfallen. Dort steht dann eine wichtige Entscheidung an. Dreht die Aktie dort nach oben, dann könnte es zu einer Fortsetzung der übergeordneten Rally kommen. Dabei wären ein Ausbruch auf ein neues Allzeithoch und anschließend Kursgewinne in Richtung 600 USD und später sogar 700 USD möglich. Sollte der Wert allerdings unter 400,60 USD abfallen, dann würden Abgaben in Richtung 345,60 USD drohen.“

Gibt die Netflix-Aktie in den nächsten Tagen tatsächlich auf 400,60 USD nach, dann wird sich eine Investition in Short-Hebelprodukte bezahlt machen.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 447,315 USD

Der J.P.Morgan-Open End Turbo-Put auf die Netflix-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 447,315 USD, BV 0,01, ISIN: DE000JC1N223, wurde beim Netflix-Kurs von 428,98 USD und dem Euro/USD-Wechselkurs von 1,131 USD mit 0,21– 0,22 Euro quotiert.

Bei einem Kursrutsch der Netflix-Aktie auf 400,60 USD wird sich der innere Wert des Turbo-Puts – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darüber hinaus ansteigt – auf 0,41 Euro (+86 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 454,3071 USD

Der BNP-Open End Turbo-Put auf die Netflix-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 454,3071 USD, BV 0,01, ISIN: DE000PN0LU56, wurde beim Netflix-Kurs von 428,98 USD mit 0,25– 0,27 Euro gehandelt.

Gibt die Netflix-Aktie auf 400,60 USD nach, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Puts bei 0,47 Euro (+74 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Netflix-Aktien oder von Hebelprodukten auf Netflix-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.