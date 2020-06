× Artikel versenden

Nordic High Yield im Corona-Zeitalter

Der nordische High Yield-Markt ist wieder auf dem Weg in den Fokus von Investoren zu rücken. Das liegt insbesondere an den speziellen Merkmalen des Marktes, die sich verbessert haben. Svein Aage Aanes, Head of Fixed Income bei DNB Asset Management, gibt im Interview einen Überblick.





