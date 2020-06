Gewalt und Genitalverstümmelung an Mädchen und Frauen beenden

„Männer und Frauen sind gleichberechtigt.“ So steht es in Artikel 3 Absatz 2 unseres Grundgesetzes. Deutschland hat auf dem Gebiet der Frauenrechte und der Gleichberechtigung schon viel erreicht, gilt weltweit als einer der Vorreiter. Und dennoch: Gewalt gegen Frauen und sexuelle Grausamkeiten eines nicht anzunehmenden Ausmaßes gibt es auch hier, mitten in Deutschland. Der Blick

Ein Beitrag von Ismail Tipi.