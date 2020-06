Pentracor hat eine Anleihe im Volumen von 15 Millionen Euro vollständig am Markt platziert. Im Rahmen einer Privatplatzierung ging das Papier nur an qualifizierte Investoren. Die Mindestzeichnung lag bei 100.000 Euro. Verzinst wird die Anleihe mit jährlich 8,5 Prozent. Die Laufzeit liegt bei fünf Jahren. Seit dem 29. Mai ist die Anleihe im Open Market in Frankfurt handelbar. Das Papier hat eine Besonderheit: Es gibt ein mögliches ...