Monatsrückblick Mai 2020

Alles neu macht der Mai? Dieses Motto gilt dieses Jahr im speziellen Sinne auch für die Konjunktur. Denn nach dem globalen Stillstand fasste die Weltwirtschaft im Mai vielerorts wieder Fuß. Der Pessimismus der letzten Monate gehört zumindest vorerst der Vergangenheit an. Die Gratwanderung zwischen Aufhebung der Restriktionen und einer Beibehaltung von Abstands- und Hygienemaßnahmen gelang, ohne eine erneute dynamische Infektionsentwicklung zur Folge zu haben. Im Gegenteil ging in den meisten europäischen Volkswirtschaften die Zahl an Neuinfektionen weiter zurück, sodass in den kommenden Wochen weitere Schritte, wie z. B. die Öffnung der innereuropäischen Grenzen, eingeleitet werden können.

In der Erwartung einer Rückkehr zur Normalität profitierten insbesondere zyklische Aktien, die von den vorher verhängten Beschränkungen am stärksten betroffen waren. Luftfahrt-, Reise- und Transportunternehmen holten zuletzt ggü. den vom Stillstand eher weniger betroffenen Unternehmen an den Börsen deutlich auf. Auf der Anleiheseite profitierten vor allem Unternehmensanleihen mit schwächeren Bonitäten – ebenfalls ein Zeichen, dass die Zuversicht an den Finanzmärkten einer schneller als erwarteten Erholung wächst. Diese Hoffnung wurde auch von der Entwicklung der Konjunkturindikatoren, wie z. B. dem sich besser als erwarteten ifo Geschäftsklima, genährt.