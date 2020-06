In China ist der Automarkt im Mai wieder gewachsen, bei den Endverbrauchern gibt es ein Plus von 2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. In Europa gibt es hingegen ein Minus von 57 Prozent. Im April lag das Minus bei 80 Prozent.Für die E-Mobilität wird China immer wichtiger, das Land gilt als Leitmarkt. Volkswagen reagiert auf diese Entwicklung. Man beteiligt sich mit 50 Prozent am chinesischen Autobauer JAG. Am ...