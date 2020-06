Warum haben sich chinesische Aktien so gut gehalten?

"Chinas Börsen haben sich als bemerkenswert widerstandsfähig erwiesen. Da die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt als erste aus dem virusbedingten Schock herauskam, konnten die Herabstufungen der Unternehmensgewinne relativ gering gehalten werden, während das staatliche Stimuluspotenzial für die Zukunft erhalten wurde.

Bis zum 31. Mai war der MSCI China Index, einschließlich chinesischer Onshore- und Offshore-Aktien, seit Jahresbeginn in US-Dollar um 5,0 % gefallen (Abbildung, links, obere Balken). Der MSCI China A Onshore Index war im gleichen Zeitraum um 4,8 % gefallen. Chinesische Aktien haben sich in dem schwierigen Umfeld aus drei Gründen relativ gut behauptet.

1. First Out, First Back