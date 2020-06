NEW YORK (dpa-AFX) - Auf die Panikattacke an den US-Börsen am Vortag dürfte am Freitag eine leichte Erholung folgen. Händler sprachen von einer Gegenbewegung nach der steilen Talfahrt. Zudem wurde auf Aussagen des Wirtschaftswissenschaftlers und Trump-Beraters Kevin Hassett verwiesen, der allerdings bereits am Vortag gesagt hatte, dass der Juli ein "guter Zeitpunkt" für ein neues US-Hilfspaket für die Wirtschaft sei.

Der Broker IG taxierte den US-Leitindex rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsbeginn 2,2 Prozent höher auf 25 675 Punkte, womit der Dow Jones Industrial auf einen Wochenverlust von 5,3 Prozent zusteuert. Am Vortag hatte der Dow die dritte Handelssitzung in Folge nachgegeben, davon allein knapp 7 Prozent am Donnerstag.