Die Aktien der großen US-Ölkonzerne hatten gestern (11.06.) einen gebrauchten Tag. An den Aktienmärkten herrschte schlechte Stimmung. Hinzu kam noch Druck vom Ölmarkt. Die Ölpreise gaben hier deutlich nach. Das Ganze kumulierte in einem veritablen Abverkauf. ConocoPhillips konnte sich dem nicht entziehen. Der Rücksetzer gab aus charttechnischer Sicht allerdings zu einem denkbar ungünstigen Moment, war die Aktie doch drauf und dran, ein wichtiges Widerstandsniveau zu attackieren.

Rückblick. In unserer Kommentierung vom 25.05. hieß es unter anderem „[…] Damit wurde der Weg in Richtung 45,0 US-Dollar geebnet. Wir hatten die Relevanz dieser Zone bereits zuletzt thematisiert. Aus unserer Sicht würde ein signifikanter Vorstoß über die 45,0 US-Dollar die Bodenbildung entscheidend voranbringen und womöglich auch abschließen. Doch das Warten darauf geht vorerst weiter, nachdem es der Aktie zuletzt nicht gelang, ausreichend Schwung aufzunehmen. Um den Druck auf diesen Widerstand weiterhin aufrechtzuerhalten, sollte es nun nicht mehr unter die 40,0 US-Dollar gehen. Bei einem erfolgreichen Ausbruch über die 45er Marke würde hingegen eine Fortsetzung der Bewegung auf 50,0 / 51,5 US-Dollar „winken“. Der Aufwärtstrend ist noch immer intakt, was zumindest die Hoffnung auf weitere Versuche nährt, diese Hürde zu überspringen.“



Nach einigen Mühen gelang es der Aktie dann schließlich doch, den massiven Widerstandsbereich um 45,0 US-Dollar zu knacken. Sofort entwickelte sich ansprechendes Aufwärtsmomentum. Die Aktie lancierte einen Vorstoß in Richtung 50,0 / 51,5 US-Dollar. Erste Gewinnmitnahmen und die gestrigen Marktunbilden verhinderten jedoch den Durchmarsch der Aktie. Gestern musste sie zudem einen herben Rückschlag verkraften, denn die Aktie tauchte wieder unter die 45,0 US-Dollar ab. Noch hält immerhin die Marke von 40,0 US-Dollar, die aus unserer Sicht weiterhin eine zentrale Rolle als Unterstützung spielt.

Um die Scharte auszuwetzen, muss die Aktie zügig die 45,0 US-Dollar zurückerobern. Das würde das Chartbild deutlich entspannen. Sollte es jedoch unter die 40,0 US-Dollar gehen, muss die Lage neu bewertet werden. Auf der Oberseite hat sich der Widerstandsbereich um 50,0 / 51,5 US-Dollar noch einmal bestätigt und dürfte nun eine große Herausforderung darstellen.