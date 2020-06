Die Erholung bei Baumwolle läuft, aber sie verläuft eher schleppend. Kürzlich verpasste es der Baumwollpreis, eine wichtige Weichenstellung auf der Oberseite zu vollziehen, als er mit dem Unterfangen scheiterte, seine 200-Tage-Linie wieder zurückzuerobern…

Rückblick. Unsere letzte Kommentierung zur Baumwolle überschrieben wir am 26.05. mit „Baumwolle - Erholung in wichtigem Stadium“. Darin hieß es unter anderem „[…] Aus charttechnischer Sicht hat sich zuletzt der Bereich 0,52 / 0,53 US-Dollar als Unterstützung etablieren können. Um das zarte Pflänzchen der Erholung nicht zu zerstören, sollte es nun nicht mehr darunter gehen. Anderenfalls wäre eine Neubewertung der Lage erforderlich. Aufgrund der fundamentalen Lage sehen wir das Aufwärtspotential aktuell beschränkt. Dennoch sind Vorstöße in Richtung 0,62 US-Dollar (inkl. der 200-Tage-Linie) durchaus möglich.“



In der Folgezeit unternahm Baumwolle einen ersten Versuch und lancierte den Vorstoß in Richtung 0,62 US-Dollar. Doch dieser Bereich in Kombination mit der dort verlaufenden 200-Tage-Linie erwies sich mit Blick auf die aktuelle Gemengelage als zu hohe Hürde.

Keine Unterstützung gab es vom gestern (11.06.) veröffentlichten WASDE-Bericht (World Agricultural Supply and Demand Estimates) des US-Agrarministeriums (USDA) für Juni. Dieser zeichnete einmal mehr ein fundamental schwieriges Umfeld. So wurden für das Erntejahr 2020 / 2021 die Projektionen des USDA in Bezug auf die weltweiten Lagerendbestände im aktuellen Juni-Report im Vergleich zum Mai-Report noch einmal deutlich angehoben.

Aus charttechnischer Sicht ist der verpasste Ausbruch über die 0,62 US-Dollar aber kein Beinbruch. Die zentrale Unterstützung verorten wir unverändert in den Bereich von 0,52 / 0,53 US-Dollar. Im Idealfall hält bereits der Bereich um 0,57 US-Dollar etwaigen Rücksetzern stand. Sollte es dem Preis allerdings gelingen, die 0,62 US-Dollar signifikant zu überspringen, so könnte sich die Bewegung durchaus noch bis in den Bereich von 0,65 / 0,67 US-Dollar ausdehnen.