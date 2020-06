Nach den Bohrergebnissen ist vor den Bohrergebnissen! Maple Gold Mines holt sich einen ausgewiesenen Experten in die Firma, der auf die Maple Gold-Geologie spezialisiert ist. Zudem wurden weitere Ergebnisse bekanntgegeben, die zudem signifikante Erkenntnisse liefern!

Der kanadische Goldexplorer Maple Gold Mines Ltd. (ISIN: CA5651271077 / TSXV: MGM) setzt zur Weiterentwicklung seines Spitzenprojekts ‚Douay‘ zum richtigen Zeitpunkt auf den richtigen Experten! Dr. Gérald Riverin ist bekannt für seine Fachkenntnisse für massive sulfidische Depots vulkanischen Ursprungs und passt daher maßgeschneidert zur vorherrschenden Geologie des ‚Douay‘-Projekts.

Dr. Riverin hat sich seit seinem Universitätsabschluss 1977 international einen hervorragenden Namen als Spezialist für die spezielle Geologie im kanadischen Quebec gemacht. Er war maßgeblich an der Entdeckung und Entwicklung der ‚Troilus‘-Tagebaumine nahe Chibougamau beteiligt, aus der Gold und Kupfer gefördert wird. Stationen in seinem Arbeitsleben waren: Explorationsmanager bei der Inmet Mining Corporation, Präsident und CEO von Cogitore, Präsident von Yorbeau und Präsident der Vereinigung für Minenexploration in Quebec, um nur einige zu nennen.

Regelmäßig wird er auch als Redner engagiert, wenn es um die verschiedenen Aspekte der massiven sulfidischen Mineralisierungen vulkanischen Ursprungs und dafür passender Explorationstechnologie geht.

Dr. Riverin ist als Direktor nicht nur neues Mitglied im Team, er komplettiert auch ein technisches Beratungskommittee für Maple Gold Mines. Dieses leitet der studierte Metallurge Maurice Tagami, ein Experte mit über 35 Jahren Erfahrung im operativen Bergbau, Technik, Konstruktion und Projektentwicklung. Er ist auch seit 2012 Vizepräsident bei Wheaton Precious Metals Corp. David Broughton rundet das Komittee ab. Als ehemaliger Vizepräsident, zuständig für die Exploration bei Ivanplats (heute: Ivanhoe Mines) ist er dort nach wie vor als Berater tätig. Als ‚Thayer Lindsley‘- Preisträger für die Vergabe für Weltklasseentdeckungen ist er ebenfalls ein profiliertes Mitglied des Teams.

Für den CEO und Präsidenten Matthew Horner ist Dr. Riverin mit seiner breiten Palette an Erfahrungen eine starke Ergänzung in der Unternehmensführung und im Expertenkommittee. Auf Dr. Riverin warten jede Menge Einsätze, wo seine Erfahrung und Expertise gefragt sein wird. Egal, ob es noch die Zwischenräume zwischen den Bohrungen im Ressourcenbereich betrifft, oder die stetig wachsende Anzahl an regionalen potentiellen Fundstellen sind, die Kooperation mit Dr. Riverin wird die nächsten Explorationsschritte entscheidend mitprägen.

In Verbindung mit der Ernennung von Dr. Riverin hat die Gesellschaft 300.000 ‚Incentiv‘-Optionen begeben, die innerhalb von fünf Jahren zu 0,10 CAD ausübbar sind. Allerdings können sie auch in den kommenden drei Jahren zu jährlich 33,33 % ausgeübt werden.

Mit Dr. Riverin hat sich das Unternehmen genau die Expertise reingeholt, die alle Voraussetzung mitbringt, die kommenden Meilensteine der Entwicklung optimal zu erreichen.

Zudem gab das Unternehmen wieder hervorragende Bohrergebnisse von seiner Winterbohrkampagne 2020 bekannt. Dabei wurde der westliche Teil der ‚Porphyr‘-Zone als ein Vorranggebiet eingestuft, da es breite Zonen mit einer relativ flachen Mineralisierung beherbergt, die eine bereits zuvor nachgewiesene Kontinuität und höhere Durchschnittsgehalte anzeigen.

Dazu passt auch dass das jüngste Bohrloch DO-20-281 gleich mehrere Goldzonen durchschnitt, und Gehalte von 1,23 g/t Au (Gold) über 75 m, einschließlich 15 m mit 1,32 g/t Au, gefolgt von 31 m mit 1,61 g/t Au in nur 108 m Tiefe, innerhalb einer 164 m langen Mineralisierung lieferte. Selbst innerhalb einer niedrigradigeren Zone durchteufte das Bohrloch 0,30 g/t Au über 50 m inklusive 0,85 g/t Au über 38 m, einschließlich 1,71 g/t Au über 5 m.

DO-20-281 wurde etwa 130 m nordöstlich der zwei in den Jahren 2011 und 2012 gebohrten Löcher DO-11-33 und DO-12-97 angesetzt, die etwa 30 m voneinander entfernt liegen. In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu erkennen, dass das neue Bohrloch das Unternehmen dabei unterstützt, die neigungsaufwärts verlaufende Kontinuität der Mineralisierung aus diesen historischen Bohrlöchern mit 1,14 g/t Au über 62,0 m, einschließlich 3,0 g/t Au über 11,5 m, und 1,17 g/t Au über 163,5 m, einschließlich 8,96 g/t Au über 9,0 m besser zu verstehen. Auslöser für die Entscheidung, das Bohrloch da anzusetzen war die Erkenntnis, dass DO-12-97 nicht gedeckt war.

Quelle: Maple Gold Mines

Welchen Volltreffer das Bohrloch DO-20-281 landete zeigt auch, dass die neigungsabwärts verlaufende Kontinuität der Mineralisierung von Bohrloch 70586 angetroffen wurde. Dabei handelt es sich um ein früheres Bohrloch, das sich innerhalb der angezeigten Ressourcen befindet. Mit hohen Gehalten über lange Strecken von 0,98 g/t Au über 13,6 m in etwa 78,3 m Tiefe, gefolgt von 0,87 g/t Au über 93,6 m ab 107,6 m, das noch einen höhergradigen Abschnitt mit 2,04 g/t Au über 14,2 m enthielt, verdient auch das Loch besondere Beobachtung.

Der Explorationschef von Maple Gold, Fred Speidel, verdeutlichte und ergänzte die Bohrergebnisse noch:

„Wir sind sehr zufrieden mit unseren diesjährigen Bohrergebnissen aus dem westlichen Teil der Porphyr-Zone, insbesondere mit den überdurchschnittlich hohen Durchschnittsgehalten über beträchtliche Mächtigkeiten sowie mit der Kontinuität von Bohrloch zu Bohrloch und von Abschnitt zu Abschnitt. Unser Team ist bereits dabei, die Bohrlochstandorte für die nächste Bohrphase in diesem Gebiet festzulegen. Angesichts seiner Merkmale hat dieses Gebiet das Potenzial, die Wirtschaftlichkeit des Projekts positiv zu beeinflussen, und angesichts der Tatsache, dass die nördlichen und östlichen Grenzen dieser Zone noch nicht vollständig definiert sind, beabsichtigen wir, dieses Gebiet in unseren nächsten Bohrkampagnen weiter zu erproben.”

Zusammenfassend kann man sagen, dass diese neuen Ergebnisse zu der Erkenntnis führen, dass es sich um mehrere neue, aber auch historische Abschnitte innerhalb einer viel breiteren Mineralisierungszone handelt, die miteinander verbunden zu sein scheinen, und sich von der Spitze des Grundgesteins bis zur Basis der aktuellen konzeptionellen Grube in diesem Gebiet erstreckt.

Da scheint man sich bei Maple Gold Mines Ltd. (ISIN: CA5651271077 / TSXV: MGM) ja in der Tat zu richtigen Zeit den richtigen Geologen ins Unternehmen geholt zu haben! Mit Dr. Riverin an der Seite geht das Unternehmen nun in eine weitere hochspannende Explorationsphase über, deren Bohrergebnisse noch für Furore am Markt sorgen könnten!

