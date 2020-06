Corona: So ist die Lage in Südosteuropa

Bisher wurde an dieser Stelle besprochen, wie sich die Corona-Pandemie in Westeuropa und in Nordeuropa verhält. Nun geht es daran, einen Blick auf Südost-Europa zu werfen. Was vor allen Dingen auffällt, ist, dass selbst das am stärksten betroffene Land Nordmazedonien mit 75,4 Verstorbenen pro Million Einwohner, bevölkerungsrelativ deutlich weniger Opfer meldet als Deutschland mit 105,3

Ein Beitrag von Maximilian Tichy.