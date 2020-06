FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat sich am Freitag nach deutlichen Verlusten am Vortag stabilisiert. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1301 US-Dollar, nachdem sie in der Nacht auf Freitag bis auf 1,1277 Dollar gefallen war. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1304 (Donnerstag: 1,1348) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8846 (0,8812) Euro.

Am Donnerstag war der Euro noch erheblich unter Druck geraten und um etwa einen Cent gefallen, nachdem sich die Stimmung an den internationalen Aktienmärkten stark eingetrübt hatte. Als Auslöser wurden ein pessimistischer Konjunkturausblick der US-Notenbank und die Angst vor einer zweiten Corona-Welle in den Vereinigten Staaten genannt. Am Freitag setzte an den Finanzmärkten eine Gegenbewegung ein.