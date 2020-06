Wie das Unternehmen bekannt gibt, laufen Planungen einen Teilbereich des Unternehmens mittels eines so genannten Spin-Outs in ein eigenständiges börsengelistetes Unternehmen auszugliedern.

Erfreuliche Neuigkeiten erreichen uns von unserem Marktführer im Bereich psychedelischer Medizin (Mushroom Wirkstoffe) Champignon Brands (WKN A2PZ48).

Wie das Unternehmen bekannt gibt, laufen Planungen einen Teilbereich des Unternehmens mittels eines so genannten Spin-Outs in ein eigenständiges börsengelistetes Unternehmen auszugliedern. Genauer gesagt handelt es sich um den Geschäftsbereich für funktionellen pilzinfundierten Verbrauchsgütern (CPG-Geschäft), welche nicht rezeptpflichtig sind und im regulären Handel verkauft werden dürfen.

Aktionäre, die zu einem bestimmten Stichtag Aktien der Champignon Brands (WKN A2PZ48) besitzen, erhalten dann pro Champignon Aktie eine Aktie des neuen Unternehmens. Grundlegend bietet sich hier die Chance für Investoren von der zukünftigen Entwicklung beider Unternehmen zu profitieren und ihre Rendite weiter steigern zu können. Daher sehen wir den geplanten Spin-Out sehr positiv!

Führt man sich vor Augen, dass Champignon Brands (WKN A2PZ48) es geschafft hat sich in der kurzen Zeit seit dem Börsengang zum führenden Unternehmen im Bereich psychedelischer Medizin zu entwickeln, so sehen wir der weiteren Entwicklung für den Rest von 2020 äußerst optimistisch entgegen. Folgende Projekte befinden sich derzeit in Planung oder stehen kurz vor der Realisierung:

Laufende vorklinische Studien und eventuell geplante klinische Studien am Menschen in Zusammenarbeit mit der Miller School of Medicine der University of Miami



Inbetriebnahme einer zentralen Infrastruktur zur Rezepteinlösung und Arzneimitteleigenherstellung sowie Ausgabe der medizinischen Produkte über ein Apothekennetzwerk



Weiterentwicklung des IP-Portfolios (Intellectual Property, geistiges Eigentum) für neue chemische Substanzen („NCE“, New Chemical Entity) hinsichtlich Ketamin- und Psilocybin-/Psilicin-Molekülgerüste



Eintritt in die USA mit Eröffnung oder den Erwerb von mindestens fünf neuen Kliniken im Jahr 2020





Die Finanzierung der Projekte ist ebenfalls gesichert. Champignon Brands (WKN A2PZ48) hat durch eine vor kurzem abgeschlossene Privatplatzierung 15 Mio. CAD Cash in der Kasse!

Dr. Roger McIntyre blickt dementsprechend zuversichtlich auf die weitere Entwicklung des Unternehmens und sagte:

„Wir haben bis dato enorme Fortschritte erzielt und unsere Fähigkeit unter Beweis gestellt, Möglichkeiten in dieser schnell wachsenden Branche rasch zu ergreifen. Mit Blick auf die zweite Jahreshälfte 2020 werden wir weiter daran arbeiten, neue Märkte zu erschließen und neue und innovative Lösungen in ganz Nordamerika auf den Markt zu bringen.“

Unserer Meinung nach ist kein Unternehmen der Branche derzeit so gut aufgestellt wie Champignon Brands (WKN A2PZ48). Durch die Erweiterung des Kliniknetzwerks erwarten wir Einnahmen im Millionenbereich. Investoren erhalten durch den geplanten Spin Out die Möglichkeit doppelt von einem der heißesten Märkte weltweit zu profitieren.

Auf dem aktuellen Kursniveau ist die Aktie eine klare Kaufempfehlung!

Mit Warp Geschwindigkeit zu neuen Pilz Medikamenten

Wie unser Marktführer für psychedelische Medizin (Mushroom Wirkstoffe) Champignon Brands (WKN A2PZ48) mit aktueller News mitteilt, wird die Entwicklung neuer psychedelischer Präparate auf Ketamin und Psilocybin-/Psilicin Basis wesentlich schneller voranschreiten können als bisher geplant. Hierzu sicherte sich das Unternehmen die Dienste der Dalriada Drug Discovery Inc. aus Toronto.

Dalriada bietet eine umfassende Palette von Dienstleistungen in den Bereichen Wirkstoffentdeckung und medizinischer Chemie. Dalriadas Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sollen dabei helfen, die laufenden vorklinischen und klinischen Studien sowie andere laufende Ketamin und Psilocybin-/Psilicin Forschungen der Champignon Brands (WKN A2PZ48) wesentlich zu beschleunigen. Dalriada wird sowohl Forschungs- und Entwicklungsteams zur Verfügung stellen als auch seine eigens entwickelte Screening-Plattform einsetzen, um zeitnah neue psychedelische Medikamente vorstellen zu können.

Dr. Diana Kraskouskaya, CEO von Dalriada Drug Discovery freut sich bereits auf die Zusammenarbeit und sagte:

„Champignons bahnbrechender Ansatz zur Verwendung dieser Wirkstoffe bei der Behandlung von Depressionen und anderen Indikationen mit hohem ungedecktem Bedarf ist vielversprechend. Wir freuen uns, ihr starkes Wissenschafts- und Managementteam durch unsere Fachkenntnisse in der Entdeckung von niedermolekularen Wirkstoffen zu ergänzen und Champignon bei der Erweiterung ihres aktuellen Asset-Portfolios zu unterstützen.“

Durch die Zusammenarbeit mit Dalriada verspricht sich Champignon Brands (WKN A2PZ48) eine signifikanten Vorteil in der Entwicklung neuer psychedelischer Medikamente und hofft so die Entwicklungszeit ihrer vorklinischen und klinischen Studien beschleunigen zu können. Wir sind davon überzeugt, dass dies auch gelingen wird und schon bald erste Ergebnisse dieser Studien veröffentlicht werden können. In Kombination mit der Erweiterung des Kliniknetzwerks in ganz Nordamerika steht für Champignon Brands (WKN A2PZ48) der Weg zur Marktführerschaft offen, Millionenumsätze und Gewinne inklusive.

Nutzen sie daher die Chance, die Ihnen das aktuelle Kursniveau bietet, und steigen Sie jetzt ein!

Nachdem unser Top Pick für psychedelische Medizin (Mushroom Wirkstoffe) Champignon Brands (WKN A2PZ48) eine beeindruckende Rally bis zum neuen Allzeithoch bei 2,40 CAD hingelegt hat, folgte in den vergangenen Tagen ein gesunde Konsolidierung. Aktuell bewegen wir uns um den Bereich von 1,60 CAD was die Möglichkeit bietet die Position dieser außergewöhnlichen Aktie weiter aufzustocken!

Wir hatten Ihnen schon den Vergleich mit Canopy Growth Corp (WKN A140QA) aufgezeigt, die zu Beginn 2016 noch mit 2,0 CAD notierte und nach der Legalisierung von Cannabis den Höchststand von 61,49 CAD erreichte. Das gleiche Potenzial sehen wir für Champignon Brands (WKN A2PZ48). Wir erwarten in den kommenden Wochen weitere Akquisen, die sich positive auf den Aktienkurs auswirken werden.

Zumal das Unternehmen weiter daran arbeitet, der absolute Marktführer im Bereich psychedelischer Medizin zu werden. Wie der aktuellen Unternehmensmeldung zu entnehmen ist, konnte Dr. Bill Wilkerson, ein Pionier im Bereich der psychischen Gesundheit am Arbeitsplatz, als Direktor gewonnen werden.

Dr. Wilkerson führte den Begriff und das Konzept der psychischen Gesundheit am Arbeitsplatz und war zuvor Präsident eines der größten kanadischen Unternehmen für Gesundheitsleistungen, Liberty Health. Er war Initiator und Organisator des US/ Kanada-Forums für psychische Gesundheit und Produktivität und führte den Vorsitz einer Kampagne zum Umgang mit Depressionen am Arbeitsplatz in Europa an.

Des Weiteren besitzt er weitreichende Expertise als Wirtschafts- und Kommunikationsberater im Sport- und Unterhaltungssektor und hat dort bereits mit er National Hockey League (NHL) zusammengearbeitet.

Dementsprechend erfreut zeigte sich Dr. Roger McIntyre, Chief Executive Officer von Champignon, von der Personalie und sagte:

Ich freue mich darauf, auf persönlicher Ebene mit Dr. Wilkerson zusammenzuarbeiten, da seine jahrzehntelange Führungsrolle im Bereich der psychischen Gesundheit und sein umfassendes globales Netzwerk für die Steuerung unserer strategischen Initiativen und die Förderung des operativen Wachstums unerlässlich sein werden.

Wie sie sehen arbeitet das Team der Champignon Brands (WKN A2PZ48) weiter daran sich bestmöglich im kommenden BOOM Markt der psychedelischen Medizin (Wirkstoff in Pilzen) aufzustellen. Unserer Meinung nach ist das schon in beeindruckender Weise gelungen. Als einziges Unternehmen der Branche dürfen Medizinische Präparate bereits an Patienten ausgegeben werden, dass Alles mit Genehmigung durch Health Canada (kanadisches Gesundheitsministerium). Man hat sich mit der Expansion des Kliniknetzwerkes Einnahmequellen in Millionenhöhe geschaffen. Zudem konnte mit einer der führenden kanadischen Apothekenketten eine Partnerschaft zu Distribution der firmeneigenen Präparate getroffen werden.

Insgesamt kann kein anderes Unternehmen so ein Portfolio nachweisen! Daher besteht nach der gesunden Konsolidierung jetzt wieder die Möglichkeit hier dabei zu sein!

News und Charttechnischer Ausbruch – Canopy Growth der Mushroom-Branche entsteht!

Unser Branchenführer und Vorreiter im Bereich für psychedelische Medizin (Mushroom Wirkstoffe) Champignon Brands (WKN A2PZ48), welcher vor kurzem eine bedeutende Akquise mit der in den USA ansässigen Wellness Clinic of Orange County Inc. (erzielt bereits einen Millionenumsatz) bekannt gegeben hat, vermeldete soeben eine weitere, äußerst positive Unternehmensmeldung. Das Unternehmen wird mit TheraPsil, ein in British Columbia ansässiges gemeinnütziges Bündnis von Gesundheitsfachkräften, politischen Entscheidungsträgern und kommunalen Führungskräften (das „TheraPsil-Bündnis“) fördern, das einen legalen Zugang zu Psilocybin für British Columbians (Einwohner der Provinz British Columbia) mit einer palliativen Diagnose und psychischer Störung sucht.

Das TheraPsil-Bündnis lädt British Columbians mit einer palliativen Krebsdiagnose und schweren psychischen Störungen sowie unterstützende Gesundheitsfachkräfte ein, an einem Projekt zur Förderung des legalen, sicheren und verantwortungsvollen Zugangs zu Psilocybin teilzunehmen.

Dieser Eintritt in den Markt der palliativen Medizin ist ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zum absoluten Branchenplayer. Wir sind der festen Überzeugung, dass Champignon Brands (WKN A2PZ48) durchaus das Potenzial besitzt, die nächste Canopy Growth (Branchenführer Cannabis) der aufstrebenden Magic Mushroom Branche zu werden.

Canopy Growth Corp (WKN A140QA) notierte 2016 bei 2,0 CAD, als „Cannabis" noch ein Modewort an den Finanzmärkten war. Die Grüne Welle explodierte bis auf einen Höchststand von 61,49 CAD im Jahr 2018 und Canopy notiert heute bei 20 CAD, was einer Rendite von 1000 % in 4 Jahren entspricht. Anleger, die auf dem Höhepunkt verkauften, hätten eine Rendite von über 2000 % erzielen können!

Champignon Brands (WKN A2PZ48) hat unserer Meinung nach alle Voraussetzungen, die Erfolgsstory von MediPharm oder auch Canopy Growth im Mushroom Sektor zu wiederholen. Es ist das einzige Unternehmen, das bereits von Health Canada die Genehmigung erhalten hat, eigene psychedelisch wirksame Ketamin-Präparate über seine Kliniken an Patienten zu verabreichen. Zudem läuft der Vertrieb der Präparate über ein Apotheken Netzwerk gerade an. Dass die Entwicklung und Herstellung der Medikamente in eigener Hand liegen, sei hier auch noch einmal erwähnt.

Daher rechnen wir mit einigen Millionen Dollar Umsatz bereits in wenigen Monaten! Noch ist der Kurs auf einem Niveau, bei dem sich ein Einstieg definitiv für Sie auszahlen wird!

Einflussreichster Wissenschaftler der Welt wird CEO

Wie kürzlich bekannt wurde, übernimmt mit Dr. Roger McIntyre der laut Clarivate Analytics einflussreichste Wissenschaftler der Welt (2014 bis 2019) den CEO-Posten bei Champignon!



Dr. McIntyre ist zudem laut expertencape.com, einer professionellen Forschungsdatenbank und Sammlung medizinischer Fachzeitschriften/wissenschaftlicher Veröffentlichungen, die Personen und Institutionen nach ihrem Fachwissen zu mehr als 29.000 biomedizinischen Themen objektiv einstuft, hinsichtlich Depressionen der weltweit führende Experte.



Er verfügt aber nicht nur über herausragende fachliche Expertise, sondern auch über umfangreiche Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Partnern aus dem privaten Sektor, unter anderem mit Unternehmen der Pharmaindustrie, der Versicherungsbranche und der Gesundheitsbranche in Kanada, den USA und weltweit.



Der neue Champignon-CEO ist zudem Gründer des erstes Behandlungszentrum Kanadas, das Personen mit Gemütsstörungen schnell einsetzende Heilverfahren bietet, des Canadian Rapid Treatment Centre of Excellence (CRTCE). Das CRTCE ist das einzige Zentrum in Nordamerika und weltweit, das gezeigt hat, dass schnell einsetzende Heilverfahren die Gesundheitsergebnisse in ein bis zwei Wochen verbessern und die Menschen wieder in Arbeit zurückbringen, was sowohl für Einzelpersonen als auch für die Kostenträger im privaten Bereich von enormer Bedeutung ist. Zudem ist das CRTCE die einzige Klinik Kanadas, die für die Verwendung von Psilocybin lizenziert ist und das weltweit erste integrierte klinische Zentrum sowie Forschungs- und Entwicklungszentrum für auf Ketamin und Psychedelika basierende Behandlungen. Es gilt zudem als das einflussreichste wissenschaftliche Zentrum in der Depressionsforschung, erläutert Dr. McIntyre.

Partnerschaft mit Apothekennetzwerk bringt künftige Millionenumsätze! Aufbau von Kliniknetzwerk hat begonnen - Neubewertung voraus!

Hervorragende Nachrichten unseres Top Picks im boomenden Mushroom Sektor Champignon Brands (WKN A2PZ48). Wie das Unternehmen mitteilt, konnte es eine in Nordamerika einzigartige Partnerschaft mit einer führenden kanadischen Apothekenkette abschließen.

Mittels eines Franchise Standorts können Patienten ihre Rezepte für topische Ketamin-Präparate nun zentral einlösen. Die Apothekenkette wird den Vertrieb der Ketamin-Präparate von Champignon Brands (WKN A2PZ48) übernehmen und so Millionenumsätze mit robusten Margen erzeugen. Des Weiteren wird das Apothekennetzwerk Verschreibungen für die topischen Ketamin-Präparate der Champignon Brands (WKN A2PZ48) an ein Netzwerk von in Kanada ansässigen medizinischen Kliniken und Schmerz-/Suchtkliniken bearbeiten. Laut Vereinbarung stellt die Apothekenkette einen Reinraum zur Verfügung, in dem Champignon Brands (WKN A2PZ48) seine Ketamin-Rezepturen mischen und verpacken kann und der allen Anforderungen der nationalen Arzneimittelbehörden entspricht.

Champignon Brands (WKN A2PZ48) hat mit der Hinzunahme des Apothekennetzwerks seinen Vertrieb exzellent aufgestellt. Das Unternehmen hat nun alle Prozesse des gesamten Produktlebenszyklus in eigener Hand. Von der Entwicklung neuartiger Rezepturen und Präparate in einer speziell gebauten GMP und DIN lizenzierten pharmazeutischen Einrichtung, über die raschen Behandlungsmöglichkeiten von Patienten in speziellen Kliniken, bis hin zum jetzt zentralisierten Vertrieb. Kein anderes Unternehmen der Branche ist derzeit so gut aufgestellt!

Durch die zentralisierte Einreichung der Rezepte, erhält Champignon Brands (WKN A2PZ48) auch unschätzbar wertvolle Daten aus Patientenstudien mit den Schwerpunkten Gehirnerschütterung/traumatische Hirnverletzung (TBI), Angstzustände und behandlungsresistente Depressionen. Und das als einziges von Health Canada zugelassenes Unternehmen. Diese Daten werden von Champignon Brands (WKN A2PZ48) ausgewertet und zur Beschleunigung künftiger klinischer Studien verwendet.

CEO Gareth Brisdall sagt hierzu:

„Die Daten, die durch unser Netzwerk von Kliniken gesammelt wurden, wenn Ärzte unsere Ketamin-Produkte für eine Vielzahl von Indikationen verschreiben, werden die Verbesserung der Ergebnisse unserer Studien unterstützen, die später in diesem Kalenderjahr geplant sind.“

Wie bereits erwähnt, ist kein Unternehmen der Branche derzeit so gut aufgestellt wie Champignon Brands (WKN A2PZ48). Durch die Partnerschaft mit einer führenden kanadischen Apothekenkette wurde die letzte Planstelle für den Vertrieb hervorragend besetzt. Wir erwarten bereits für das laufende Geschäftsjahr erhebliche Mehreinnahmen und Gewinne. Eine dementsprechende Neubewertung ist unserer Meinung nach nur eine Frage der Zeit.

Nutzen Sie daher noch die Chance, auf diesem Niveau hier einzusteigen zu können!

Wie unser angehender Brachenplayer im Mushroom Sektor Champignon Brands (WKN A2PZ48) vor kurzem veröffentlichte, ist es dem Unternehmen gelungen, für die klinische Studie an der Universität Miami die wichtige DEA-Lizenz der US-Behörden (Drug enforcement administration – Behörde zur Drogenbekämpfung) erhalten zu haben. Dies ist ein wichtiger Schritt, um die Forschungsarbeiten weiter voranzutreiben und sichert die Versorgung mit Psilocybin (Wirkstoff in Magic Mushrooms), welche für laufende Psilocybin-basierte therapeutische Studien verwendet wird. Auch nach diesen wiederholt positiven Neuigkeiten von Seiten des Unternehmens sind wir der festen Überzeugung, dass Champignon Brands (WKN A2PZ48) als einer der Vorreiter der Branche hervorgehen wird und sehen die Aktie als unterbewertet an. Dies erinnert an die Anfänge der Cannabis Entkriminalisierung, welche vor ein paar Jahre für einige Furore gesorgt hat.

Das Psilocybin soll von derselben Organisation bereitgestellt werden, die sowohl Johns Hopkins als auch die Yale University während ihrer jeweiligen Psilocybin-Forschungsstudien und Versuche beliefert hat. Im Rahmen einer Forschungsvereinbarung mit der Miller School of Medicine der University of Miami führt Champignons 100-prozentige Tochtergesellschaft, Tassili Life Sciences Corp. („Tassili“), präklinische Studien und eventuelle klinische Studien am Menschen durch. Die Zielsetzung ist, die Sicherheit und Wirksamkeit der Kombination von Psilocybin und Cannabidiol bei der Behandlung von mTBI mit PTBS oder eigenständiger PTBS zu demonstrieren. Die endgültigen Ergebnisse besagter Studien und eventueller Versuche werden im Jahr 2021 erwartet.

Wir hoffen, dass wir in unserer vorklinischen Versuchsreihe weiterhin signifikante Fortschritte erzielen können, in der die Auswirkungen einer oralen Kombination von Psilocybin und CBD auf den mit PTBS in Zusammenhang stehenden mTBI untersucht werden", kommentierte Dr. Michael Hoffer. „Da mTBI im Zusammenhang mit PTBS eine kombinierte Störung ist, von der mehr als 10 Millionen Menschen pro Jahr betroffen sind und für die es keine bewährte medizinische Behandlung gibt, könnte unsere neuartige Kombination von Arzneimitteln ein Durchbruch bei der Behandlung dieser Indikationen sein."

Die Miller Medical School der der University of Miami verfügt über mehr als 1.500 laufende Projekte, die durch externe Zuschüsse und Verträge mit Dritten in Höhe von mehr als 200 Millionen US-Dollar finanziert werden. Der medizinische Campus der Miller School of Medicine umfasst mehr als 500.000 Quadratfuß Forschungsfläche sowie einen hochmodernen, 1,8 Millionen Quadratfuß großen, laborbereiten Forschungspark.

Ehemaliger Red Bull Präsident verpflichtet!

Wie unser angehender Brachenplayer im Mushroom Sektor Champignon Brands (WKN A2PZ48) kürzlich vermeldet ist dem Unternehmen ein weiterer Personal Coup gelungen. So konnte man mit Jim Bailey den ehemaligen Präsidenten von Red Bull Kanada für den Beraterausschuss des Unternehmens gewinnen.

Jim Bailey war maßgeblich daran beteiligt die Marke Red Bull in Kanada einzuführen und bekannt zu machen. Er baute das Geschäft auf 150 Mio. USD Dollar Umsatz jährlich aus und beschäftigte an die 300 Mitarbeiter.

Des Weiteren war Herr Bailey als Global Chief Marketing Officer für Merrell Outdoors tätig, einem der größten Hersteller von Outdoor Equipment weltweit. Hier war er für das Produkt- und Verbrauchermarketing zuständig und half entscheidend dabei mit, Jahresumsätze in Höhe von 600 Mio. USD zu erzielen

Champignon Brands (WKN A2PZ48) hat sich also einen absoluten Fachmann in Sachen Vermarktung, Vertrieb und Kommerzialisierung an Bord geholt. Herr Bailey soll vor allem den Verkauf der in der erworbenen GMP Produktionsanlage von Novoformulations hergestellten Pharmazeutika vorbereiten. Champignon Brands (WKN A2PZ48) besitzt durch die Anlage, die im Übrigen auch für die Herstellung von Pharmazeutika lizenziert ist, eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Herstellung von Ketamin, Anästhetika und Adaptogenika. Durch die Expertise und das Netzwerk von Herrn Bailey plant das Unternehmen bereits in diesem Jahr große Umsätze generieren zu können.

Wir sehen in der Verpflichtung von Herrn Bailey daher einen wichtigen Baustein, zum langfristigen Erfolg von Champignon Brands (WKN A2PZ48). Zur Erinnerung das Unternehmen hat als einziges in Kanada die Genehmigung der kanadischen Gesundheitsbehörde Health Kanada erhalten, an berechtigte Patienten auf Psilocybin basierende Medikamente zu verabreichen! Durch den Ausbau seines Kliniknetzwerks in ganz Nordamerika wird Champignon Brands (WKN A2PZ48) seine hergestellten Pharmazeutika als erster Produzent im Mushroom Sektor überhaupt verkaufen können. Was gibt es da Besseres als den ehemaligen Präsidenten von Red Bull Kanada mit dieser Aufgabe zu betreuen. Daher sind wir nach wie vor der Überzeugung das Kurschancen bestehen und sehen unseren Top-Pick nach wie vor unterbewertet

Einziger Branchenplayer mit Genehmigung vom Staat!

Alleinstellungsmerkmal bei unserem Top Pick Champignon Brands (WKN A2PZ48). Im noch jungen Sektor der medizinischen Anwendung von Psilocybin (Wirkstoff in Mushrooms) veröffentlichte das Unternehmen eine Unternehmensmeldung die es so einzigartig macht und deshalb so interessant! Champignon Brands (WKN A2PZ48) erhält als einziges Unternehmen bereits jetzt die Genehmigung der kanadischen Gesundheitsbehörde.

Wie Sie wissen laufen die Forschungen an Medikamenten auf der Basis von Psilocybin zur Behandlung von Depressionen, Post Traumatischen Stress Syndromen (PTBS) sowie des Alkoholkonsums (DPS) auf Hochtouren. Führende Wissenschaftler weltweit erforschen die positiven Auswirkungen, die diese Stoffe auf die Behandlung betroffener Patienten haben.

Die Anwendung solcher Medikamente ist bisher noch fast überall verboten und kein anderes Unternehmen im diesem Sektor hat oder hatte die Erlaubnis solche Medikamente auf den Markt zu bringen. Heute erfolgt nun die Sensationsmeldung von Champignon Brands (WKN A2PZ48).

Durch die Übernahme der AltMed Capital Corp., erhält Champignon Brands (WKN A2PZ48) von der kanadischen Gesundheitsbehörde Health Kanada als einziges Unternehmen in Kanada die Genehmigung an berechtigten Patienten auf Psilocybin basierende Medikamente zu verabreichen! Dies sollte die Bewertung des Unternehmens unserer Meinung nach ordentlich nach oben schrauben.

AltMed ist der führende kanadische Betreiber einer Ketamin-Klinik, IP-Aggregators (Intellectual Property, geistiges Eigentum) für psychedelische Medizin und Entdeckers neuartiger Arzneimittel! Champignon Brands (WKN A2PZ48) kann jetzt Verbraucher direkt und schnell mit seinen Heilverfahren erreichen. Ein absolutes Alleinstellungsmerkmal der Branche!

Durch diese Akquise sichert sich Champignon Brands (WKN A2PZ48) einen gewaltigen Vorteil gegenüber der Konkurrenz. Genau diesen First-Mover Vorteil machte sich einst der Cannabis Gigant Canopy Growth Corp (WKN A140QA) zu nutzen. Dementsprechend stiegen die Aktien des Unternehmens auch von 2 Dollar bis über 60 Dollar!

In unserem letzten Update hatten wir noch die Frage gestellt, ob Champignon Brands (WKN A2PZ48) dem mit fast 170 Millionen CAD bewerteten „Branchenprimus“ MindMed (WKN A2P09G) gefährlich werden kann. Nach der Veröffentlichung dieser NEWS können wir jetzt sogar sagen, dass Champignon Brands (WKN A2PZ48) den Konkurrenten nicht nur eingeholt, sondern unserer Ansicht nach gleich auf der Überholspur vorbeigezogen ist! Bei allen Risiken die im Pennystock-Sektor anzutreffen sind, sind wir dennoch der Meinung das die Chancen deutlich überwiegen

Entsprechend erwarten eine Neubewertung des Unternehmens (aktuelle Bewertung 68 Mio. CAD), die unserer Meinung nach im Bereich vom Mindmed liegen sollte.

Die Genehmigung von Health Kanada ist allerdings nicht die einzige Sensation, die mit der Übernahme der AltMed einhergeht. Kurz zusammengefasst gewinnt Champignon Brands (WKN A2PZ48) unglaubliche Assets in den Bereichen:

PERSONAL: Expertise der weltweit führenden Wissenschaftler im Bereich psychedelischer Medizin unter anderem Dr. Roger McIntyre und Pat McCutcheon (Gründer von MediPharm Labs)

FACILITY: Test- und Forschungseinrichtungen durch das Canadian Rapid Treatment Centre of Excellence (das „CRTCE“).

DISTRIBUTION/EXPANSION: Eröffnung von fünf einzigartigen Ketamin-Kliniken in Florida, Kalifornien und an der US-Ostküste (unter anderem New York)

KLINISCHE STUDIEN am MENSCHEN: Insgesamt befinden sich drei Studien in der Phase I und drei Studien in der präklinischen Phase

WACHSTUM IP-PORTFOLIO: Insgesamt sieben! IP-Patente für Ketamin/Psilocybin-Verabreichungsplattformen und Formulierungen



Lassen Sie uns also einmal genau betrachten, was diese Übernahme so einmalig macht und fangen wir mit Punkt 1 dem Personal an.

Um alle Errungenschaften und Positionen die Dr. Roger McIntyre, CEO der AltMed innehat aufzuzählen, würde dieser Artikel nicht ausreichen. Daher ist es für Sie wichtig zu wissen, dass er Professuren unter anderem in den Bereichen Psychiatrie und Pharmakologie in führenden Universitäten Kanadas, der USA, Chinas, und Korea bekleidet. Bei einem Mann, der von 2014 bis 2019 jedes Jahr in die Liste der einflussreichsten Wissenschaftler der Welt gewählt wurde, braucht man über dessen Expertise eigentlich keine weiteren Worte zu verlieren. Nur so viel, Dr. McIntyre war die treibende Kraft hinter Kanadas erstem Behandlungszentrum (CRTCE), das schnell einsetzende Heilverfahren für Personen mit Gemütsstörungen einsetzt.

Der Leiter des Altmed Boards ist ebenfalls in der Branche sehr bekannt. Herr Pat McCutcheon ist Gründer der äußerst erfolgreichen MediPharm Labs Corp., welches das erste signifikante nur auf die Cannabisextraktion und API-Herstellung fokussierte Unternehmen wurde. Dabei hat er vor allem Kapital zur Finanzierung des Unternehmens generieren können, so dass MediPharm innerhalb von drei Jahren eines der 5 führenden umsatzgenerierenden Unternehmen in der kanadischen Cannabisbranche wurde.

Punkt 2 die FACILITY/KLINIK haben wir schon mehrfach erwähnt und ist sozusagen das Herz von Altmed und der ganzen Übernahme durch Champignon Brands (WKN A2PZ48). Das Canadian Rapid Treatment Centre of Excellence (CRTCE) ist Kanadas erstes Behandlungszentrum, dass schnell einsetzende Heilverfahren für Personen mit Gemütsstörungen einsetzen darf.

Als einzige Klinik wurde das CRTCE von Health Canada für die Verabreichung von Psilocybin an berechtigte Patienten lizenziert und ist die einzige Klinik in Kanada, die gemäß der Genehmigung von Health Canada Psilocybin verabreicht.

Des Weiteren dient das CRTCE auch als schnell einsetzbares Schulungs- und Ausbildungszentrum medizinischer Fachkräfte für schnell wirkende Behandlungsverfahren und ist mit einer sich im gleichen Gebäude befindlichen Apotheke ausgestattet.

Die Klinik hat zudem ein einzigartiges Schnellbehandlungssystem als Standard Operating Procedure entwickelt, dass sich beliebig auf andere Kliniken übertragen lässt.

Womit wir zu Punkt 3 DISTRIBUTION/EXPANSION kommen. AltMed und Champignon Brands (WKN A2PZ48) planen noch in diesem Jahr fünf neue Kliniken in Schlüsselmärkten, darunter New York, Florida und Kalifornien zu eröffnen. Diese Kliniken werden voraussichtlich im vierten Quartal 2020 eröffnet und voll betriebsfähig sein. Somit würden nicht nur mehr Patienten behandelt werden können, auch der potentielle Absatzmarkt für die Medikamente der Champignon Brands (WKN A2PZ48) würde um das fünffache ansteigen. Des Weiteren planen beide Unternehmen ein Netzwerk von therapeutischen Subspezialkliniken als ergänzendes Folgedienstangebot für Einzelpersonen und Familien einzurichten, die unter den Auswirkungen von Sucht, Depression, PTBS und Angststörungen leiden.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass sich durch die Behandlung in mehreren Kliniken gleichzeitig auch die klinischen Studien schneller und effizienter durchführen lassen. Dies führt uns zu Punkt 4 KLINISCHE STUDIEN am MENSCHEN. AltMed arbeitet hier mit Kanadas größter Neurowissenschafts Organisation InterVivo Solutions zusammen. Aktuell laufen drei Studien in der Phase I und drei Studien in der präklinischen Phase. Champignon und AltMed wollen durch diese Studien auf Psychedelika basierende Behandlungen vorantreiben und so ihr IP-Portfolio validieren. Das heißt, dass zukünftig eine klinische Plattform für die Entwicklung für Arzneimittel im Bereich der psychedelischen Medizin aufgebaut werden soll und weitere Medikamente entwickelt werden.

Das bringt uns schließlich zu Punkt 5 WACHSTUM IP-PORTFOLIO. Momentan hat Champignon Brands (WKN A2PZ48) sieben! IP-Patente für seine Ketamin/Psilocybin-Verabreichungsplattformen und Formulierungen in der Entwicklung. („Branchenprimus“ MinMed nur zwei). Im zweiten Halbjahr 2020 werden unter anderem klinische Studien zu Medikamenten in folgenden Bereichen starten, die alle von führenden Doktoren der Medizin, Klinikern und Forschern geleitet werden.

Behandlungsresistente Depression (Dr. Roger McIntyre)

Sucht (Dr. Peggi Shepherd DeGroote)

PTBS/traumatische Gehirnverletzung (Dr. David Greenberg und Dr. Michel Rathbone)

Altern/Demenz (Dr. DW Molloy)

Angst/Zwangsstörung (Dr. Michael Van Amerigan)

Dass in einer einzelnen Übernahme so viel großartiges Potential steckt ist äußerst selten. Daher ist der Erwerb der AltMed für Champignon Brands (WKN A2PZ48) von unschätzbarem Wert. Man könnte auch sagen, hier wurde die eierlegende Wollmilchsau gefunden! Auch wir sehen solche Entwicklungen bei Unternehmen sehr selten, umso höher ist diese Übernahme einzuschätzen.

Allein die Fakten weisen Champignon Brands (WKN A2PZ48) jetzt als führendes Unternehmen im Psilocybin/Mushroom Sektor aus. Kein anderes Unternehmen hat sich für zukünftige Entwicklungen so gut aufgestellt. Alles ist auf kontinuierliches Wachstum ausgelegt. Alle wichtigen Weichen über Forschung, Produktion und Vertrieb sind gestellt. Sobald die Regularien für die Behandlung mit psychedelischen Medikamenten von den zuständigen Behörden reguliert wurden (was zurzeit in Arbeit, aber auf Grund der Corona Krise sich noch etwas hinauszögern kann) wird Champignon Brands (WKN A2PZ48) zu einem der größten Profiteure gehören und Millionen Einnahmen erzielen können.

True Research ist eine Marke der

BlackX GmbH

Siemensstr. 6 • 69190 Walldorf • Germany



E-Mail: info@true-research.de • Webseite: www.true-research.de

Rechtliche Hinweise/Disclaimer der BlackX GmbH

Diese rechtlichen Hinweise gelten für die Veröffentlichung und Tätigkeit der BlackX GmbH. Sie sind vor dem Lesen der Veröffentlichungen zur Kenntnis zu nehmen und sind anwendbar.

1. Allgemeine Angaben

Die Domain „True-Research.de“ ist eine Marke der BlackX GmbH, Schwetzinger Str. 3, 69190 Walldorf. Die BlackX GmbH kann auch unter anderen Marken Veröffentlichungen vornehmen.

BlackX GmbH hat ihre Tätigkeit als Ersteller von Anlagestrategieempfehlungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 34 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 oder von Anlageempfehlungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 35 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, (bisher „Finanzanalysen“) der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) gemäß § 34c WpHG angezeigt. Die Pflichten der BlackX GmbH regeln sich primär nach den §§34b, 34c WpHG, der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958.

2. Vergütung und Hinweis auf mögliche und bestehende Interessenskonflikte:

Die BlackX GmbH erhält für die Vorbereitung, die Verbreitung und Veröffentlichungen ihrer Publikationen sowie für andere Dienstleistungen eine Vergütung. Diese Vergütung kann durch die Unternehmen über die die BlackX GmbH Informationen veröffentlicht, durch mit diesen Unternehmen verbundene Dritte oder sonstige Dritte, die ein Interesse in Bezug auf die besprochenen Unternehmen verfolgen, erfolgen. Dadurch besteht ein Interessenkonflikt BlackX GmbH. Dieser kann zunächst dadurch begründet werden, dass die BlackX GmbH im Interesse ihres Auftraggebers ihre Ausführungen vornehmen könnte.

Die Auftraggeber oder ihnen nahestehende Personen bzw. Unternehmen können zum Zeitpunkt dieser Beauftragung Aktien des besprochenen Unternehmens halten und können daher an einer Kurs- und/oder Umsatzsteigerung interessiert sein. Sie können aber auch daran interessiert sein, dass der Kurs des besprochenen Unternehmens sinkt, wenn sie deren Aktien günstiger erwerben wollen. Durch die Besprechung des Unternehmens können jedenfalls der Aktienkurs des Unternehmens erheblich beeinflusst werden. Insbesondere wird auch durch Wertpapiertransaktionen der Aktienkurs der besprochenen Unternehmen maßgeblich beeinflusst. Dies gilt insbesondere, wenn es sich um Unternehmen handelt deren Aktien keine breite Marktkapitalisierung haben und bei denen nur ein enger Markt besteht. Hier können auch nur geringe Auftragsvolumen erhebliche Auswirkungen auf die Kurse haben.

BlackX GmbH, deren Mitarbeiter oder Gesellschafter sowie Personen bzw. Unternehmen die an der Erstellung der Veröffentlichungen beteiligt sind können zum Zeitpunkt der Veröffentlichung direkt oder indirekt Aktien an dem Unternehmen über welche im Rahmen der Internetangebote berichtet wird. Dies ist regelmäßig der Fall. Dies begründet ebenfalls eine Interessenkollision. Solche Beteiligungen können erhöht oder verkauft werden, wobei insbesondere von einer erhöhten Handelsliquidität profitiert werden würde. Ein Kurszuwachs der Aktien der vorgestellten Unternehmen kann zu einem Vermögenszuwachs bei diesen Personen führen.

Angaben zu möglichen Interessenkonflikten gemäß § 85 Absatz 1 WpHG und Artikel 20 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Delegierte Verordnung (EU) 2016/958:

Gemäß § 85 Wertpapierhandelsgesetz und Finanzanalyseverordnung besteht u. a. die Verpflichtung, bei einer Finanzanalyse auf mögliche Interessenkonflikte in Bezug auf das analysierte Unternehmen hinzuweisen. Ein Interessenkonflikt wird insbesondere vermutet, wenn das die Analyse erstellende Unternehmen

an dem Grundkapital des analysierten Unternehmens eine Beteiligung von mehr als 5% hält,

• in den letzten zwölf Monaten Mitglied in einem Konsortium war, das die Wertpapiere des analysierten Unternehmens übernommen hat, die Wertpapiere des analysierten Unternehmens aufgrund eines bestehenden Vertrages betreut,

in den letzten zwölf Monaten aufgrund eines bestehenden Vertrages Investmentbanking-Dienstleistungen für das analysierte Unternehmen ausgeführt hat, aus dem eine Leistung oder ein Leistungsversprechen hervorging,

• mit dem analysierten Unternehmen eine Vereinbarung zu der Erstellung der Finanzanalyse getroffen hat, und mit diesem verbundenen Unternehmen regelmäßig Aktien des analysierten Unternehmens

• oder von diesen abgeleiteten Derivate handeln, oder der für dieses Unternehmen zuständige Analyst sonstige bedeutende finanzielle Interessen in Bezug auf das analysierte Unternehmen haben, wie z.B. die Ausübung von Mandaten beim analysierten Unternehmen.

Die BlackX GmbH verwendet für die Beschreibung der Interessenskonflikte gemäß § 85 Absatz 1 WpHG

und Artikel 20 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Delegierte Verordnung (EU) 2016/958 folgende Keys:

Key 1: Das analysierte Unternehmen hat für die Erstellung dieser Studie aktiv Informationen bereitgestellt.

Key 2: Diese Studie wurde vor Verteilung dem analysierten Unternehmen zugeleitet und im Anschluss daran wurden Änderungen vorgenommen. Dem analysierten Unternehmen wurde dabei kein Research-Bericht oder -Entwurf zugeleitet, der bereits eine Anlageempfehlung oder ein Kursziel enthielt.

Key 5: BlackX GmbH und/oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen und/oder der Ersteller dieser Studie hat Aktien des analysierten Unternehmens vor ihrem öffentlichen Angebot unentgeltlich oder zu einem unter dem angegebenen Kursziel liegenden Preis erworben.

Key 9: BlackX GmbH und/oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen hat mit dem analysierten Unternehmen eine Vereinbarung zu der Erstellung dieser Studie getroffen. Im Rahmen dieser Vereinbarung hat die BlackX GmbH eine, vorab entrichtete Fee erhalten zur Verbreitung der Analyse.

Key 11: BlackX GmbH und/oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen und/oder der Ersteller dieser Studie hält an dem analysierten Unternehmen eine Nettoverkauf- oder -kaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Unternehmens über-schreitet.

Übersicht über die bisherigen Anlageempfehlungen (12 Monate):

Art der Analyse: Datum: Kursziel/Aktuelle Erstempfehlung

Champignon Brands 09.03.2020 EUR 3,00/EUR 0,25

3. Wesentliche Informationsquellen, Hinweis auf zugrunde gelegte Angaben und Prognosecharakter

Die Publikation der BlackX GmbH, wie etwa True-Research.de oder andere Publikationen, dienen ausschließlich zu Informationszwecken des Lesers.

Bei der Erstellung der Informationen verwendet BlackX GmbH unterschiedliche Quellen, insbesondere auch die Angaben der Unternehmen, andere öffentlich zugängliche Informationen (in- und ausländische Medien, Zeitungen, Finanzmeldungen etc.) aber auch andere Quellen. BlackX GmbH verwendet nur Quellen, die zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig gehalten worden sind. BlackX GmbH und die von ihr zur Erstellung der Publikation beschäftigten Personen verwenden größtmögliche Sorgfalt darauf, dass die verwendeten und zugrundeliegenden Angaben soweit wie möglich vollständig und sachlich zutreffend sind. Prognosen und Einschätzungen werden entsprechend gekennzeichnet und formuliert. Es wird bei Prognosen und Einschätzungen ebenfalls darauf geachtet, daß diese auf sachlichen Grundlagen beruhen und realistisch sind. Trotzdem übernimmt BlackX GmbH keine Gewähr für Richtigkeit, Genauigkeit, Vollständigkeit und Angemessenheit der dargestellten Sachverhalte.

4. Zusammenfassung der Bewertungsgrundlagen und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Unternehmen beruht auf der Grundlage einer quantitativen Auswertung von Unternehmensberichten und Veröffentlichungen zu dem Unternehmen sowie qualitativer Informationen, die für eine Einschätzung als relevant angesehen werden können. Hierbei werden Faktoren, wie Geschäftsprofil, Verschuldung, Kredite, Liquidität, Ertragskraft, Geschäftsmodelle, Geschäftsgang und ähnlichen Faktoren.

Bei börsennotierten Unternehmen wird bei der Beurteilung auch die sogenannte Fundamental- Analyse berücksichtigt.

5. Sensitivität der Bewertungsparameter – Änderungsmöglichkeit

Die Veröffentlichungen geben nur die Einschätzung und Meinung zum Zeitpunkt der Erstellung an. Der Zeitpunkt der Erstellung wird in der Veröffentlichung angegeben. Eine Pflicht zur Aktualisierung wird nicht übernommen.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß Veränderungen in den verwendeten und zugrunde gelegten Angaben, Daten und Umstände erfolgen können und solche Änderungen einen erheblichen Einfluss auf die Einschätzungen des Unternehmens und seine Besprechung haben können.

6. Bedeutung der Empfehlungen

Die Aussagen und Meinungen der BlackX GmbH in ihren Veröffentlichungen können allenfalls ein Faktor im Rahmen einer Anlageentscheidung des Lesers darstellen. Sie stellen ausdrücklich keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers dar. Ein Interessent sollte sich auch über andere Quellen über das Unternehmen informieren. Insbesondere stellen die Veröffentlichungen keine individuelle Empfehlung in Bezug auf den Leser dar. Weder durch den Bezug der Veröffentlichungen, noch durch ausgesprochene Empfehlungen oder wiedergegebenen Meinungen soll eine Finanzdienstleistung des Lesers, insbesondere ein Anlageberatungs- oder Anlagevermittlungsvertrag, mit der BlackX GmbH oder dem jeweiligen Verfasser begründet werden.

Die Beurteilungen wenden sich an spekulativ eingestellte Privatanleger, aber auch institutionelle Anleger und professionelle Anleger. Leser sollten über ein entsprechendes Risikokapital und zusätzliche Vermögenswerte sowie einen Anlagehorizont von über fünf Jahren verfügen.

Im Rahmen der Veröffentlichungen bedeuten:

Kaufen: Absolutes Aufwärtspotenzial von mehr als 10% innerhalb von sechs Monaten

Verkaufen: Absolutes Abwärtspotenzial von mehr als 10% innerhalb von sechs Monaten

Halten: Absolutes Potenzial zwischen -10% und +10% innerhalb von sechs Monaten

7. Risikohinweise:

Börsenanlagen und Anlagen in Unternehmen (Aktien) sind immer spekulativ und beinhalten das Risiko des Totalverlustes.

Dies gilt insbesondere in Bezug auf Anlagen in Unternehmen, die nicht etabliert sind und/oder klein sind und keinen etablierten Geschäftsbetrieb und Firmenvermögen haben.

Aktienkurse können erheblich schwanken. Dies gilt insbesondere bei Aktien, die nur über eine geringe Liquidität (Marktbreite) verfügen. Hier können auch nur geringe Aufträge erheblichen Einfluß auf den Aktienkurs haben.

Bei Aktien in engen Märkten kann es auch dazu kommen, daß dort überhaupt kein oder nur sehr geringer tatsächlicher Handel besteht und veröffentlichte Kurse nicht auf einem tatsächlichen Handel beruhen, sondern nur von einem Börsenmakler gestellt worden sind.

Ein Aktionär kann bei solchen Märkten nicht damit rechnen, daß er für seine Aktien einen Käufer überhaupt und/oder zu angemessenen Preisen findet.

In solchen engen Märkten ist besteht eine sehr hohe Möglichkeit zur Manipulation der Kurse und der Preise in solchen Märkten kommt es oft auch zu erheblichen Preisschwankungen.

Eine Investition in Wertpapiere mit geringer Liquidität, sowie niedriger Börsenkapitalisierung ist daher höchst spekulativ und stellt ein sehr hohes Risiko dar.

Bei nicht börsennotierten Aktien und Papieren besteht kein geregelter Markt und ein Verkauf (oder Verkauf) ist nicht oder nur auf individueller Basis möglich.

8. Haftungsausschluss:

Die BlackX GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der von ihr veröffentlichten Meinung und Einschätzung zu bestimmten Unternehmen. Sie schuldet auch insbesondere keinen Erfolg sofern ein Leser aufgrund einer veröffentlichten Einschätzung eine Anlageentscheidung treffen sollte.

Ein Leser sollte grundsätzlich nur Risikokapital in Aktien, die durch BlackX GmbH vorgestellt werden, investieren, also Kapital mit dem er sich bei einem negativen Verlauf einen Totalverlust leisten kann.

Jegliche Haftung der BlackX GmbH und ihrer Erfüllungsgehilfen gegenüber Lesern der Veröffentlichungen der BlackX GmbH wird ausgeschlossen.

Bei der Erstellung der Informationen verwendet BlackX GmbH unterschiedliche Quellen, insbesondere auch die Angaben der Unternehmen, andere öffentlich zugängliche Informationen aber auch andere Quellen. Die von uns verwendeten Quellen erachten wir als zuverlässig, es kann hier aber auch zu falschen Informationen und auch unzutreffende Bewertung von Informationen oder Daten kommen. Die Richtigkeit und Vollständigkeit der uns zur Verfügung gestellten Daten und Informationen und unsere Einschätzung und Meinung wird durch uns aber nicht garantiert oder sonst gewährleistet.

Leser sollten daher die gemachten Informationen immer selbst bewerten und eigene Sorgfalt anwenden. Sie sollten auch weitere Quellen und Berater benutzen.

Alle Veröffentlichung von BlackX GmbH sind Meinungen und Beurteilungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Sie können ohne weitere Ankündigung geändert werden und müssen nicht unbedingt in zukünftigen Publikationen oder anderswo nachgedruckt werden.

9. Verantwortlichkeit nach TeleMedienGesetz (TMG)

Wir sind nach § 7 Abs.1 TMG nur für eigene Inhalte auf unseren Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Wir sind nach §§ 8 bis 10 TMG aber nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.

10. Haftung für Links

Soweit unser Links zu externen Webseiten Dritter enthält, weisen wir darauf hin, daß wir auf deren Inhalte keinen Einfluss haben. Wir übernehmen für diese fremden Inhalte daher auch keine Gewähr. Für die Inhalte solcher verlinkten Seiten ist nur der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich. Vor einer Aufnahme einer Verlinkung werden die verlinkten Seiten im Hinblick auf mögliche Rechtsverletzung durchgesehen. Zu diesem Zeitpunkt waren rechtswidrige Inhalte dort nicht ersichtlich. Wir führen aber ohne konkrete Anhaltspunkt keine fortwährende Kontrolle solcher Seiten durch. Im Falle des Vorliegens und Bekanntwerdens von Rechtsverletzungen werden solche Links entfernt.

11. Hinweis auf Gebietsausschluss:

Die Veröffentlichungen der BlackX GmbH sind nicht an Personen aus oder mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan gerichtet und dürfen auch nicht an diese weitergegeben werden.