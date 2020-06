PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Anleger in Europa sind nach der jüngsten Rally vorsichtig geworden. Der EuroStoxx 50 stabilisierte sich am Freitag zwar nach einem schwankenden Handelsverlauf mit einem Plus von am Ende 0,29 Prozent auf 3153,74 Punkte. Händler sprachen aber von einer Gegenbewegung nach dem Vortages-Kursrutsch, wegen dem ein Wochenminus von 6,81 Prozent zu Buche steht. Allerdings hatte der Eurozonen-Leitindex in der Vorwoche auch rund 11 Prozent zugelegt und sich auch daher seit dem Tief im Corona-Crash Mitte März in der Spitze um bald 50 Prozent erholt.

Maßgeblich für die nun wieder etwas trübere Stimmung war ein düsterer Konjunktur-Ausblick der US-Notenbank sowie das Ausbleiben weiterer Konjunkturstimuli durch die Fed. Hinzu kam die Furcht vor einer zweiten Corona-Welle, nachdem es in südlichen Staaten der USA zuletzt wieder einen Anstieg der Infektionen gab.