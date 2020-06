PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - In einem freundlichen internationalen Börsenumfeld haben die Aktienmärkte in Mittel- und Osteuropa am Freitag mehrheitlich mit Gewinnen geschlossen. Nach den klaren Kursverlusten am Donnerstag konnten die Indizes zum Wochenausklang überwiegend zulegen.

In Prag kletterte der Leitindex PX um 2,54 Prozent auf 930,94 Punkte. In ganz Europa zählten die Finanzwerte zu den Tagesgewinnern. So zogen auch am tschechischen Aktienmarkt die Papiere von Komercni Banka um 3,76 Prozent und die der Money Moneyum 4,55 Prozent an. Aber auch die anderen Blue Chips aus dem Topsegment gingen mit Gewinnen aus dem Handel.