Solange wir nicht über die $1761 ausbrechen, bleibt unsere unmittelbare Erwartung wie in dem orangenen Count hinterlegt. In diesem sehen wir die Bären im weiteren Verlauf als nächstes Kursregionen im $1600 Bereich anlaufen.

Zumindest im Goldmarkt. Wir fühlen uns in die gleiche Situation wie letzten Freitag versetzt und sehen den Markt vor weiteren Abverkäufen stehen. Wir werden jedoch bedingt durch den Stoppout nicht direkt den nächsten Short ansetzen, sondern den Markt noch etwas beobachten und heute erst einmal die Seitenlinie einnehmen.

CHART GOLD

Ärgerlich, unsere Positionen standen schon ordentlich im Gewinn am Freitag Abend und musste nun doch im Verlust ausgebucht werden.

Mit Kapitulation können wir dennoch nicht dienen. Triff unser Szenario ein und dafür haben sich die Chancen nicht geschmälert sondern Charttechnisch erhöht, werden wir in den ersten Handelstagen des Abverkaufes mehr Gewinne erzielen als durch die aktuellen Stopp out Verluste.

Das größere Bild betrachtet, stehen im Gold bei den letzten 15 Verkäufen 4 Verlusttrades zu buche.

Silber gelingt es im gestrigen Handel, das Tief der Welle [i] in Rot zu erreichen. Dies ist in jedem Fall ein positives Zeichen der Bären. Im heutigen Handel sollte der Kurs aber nachlegen und ein neues Zwischentief ausbauen, damit sich der Abverkauf wie im gestrigen Update beschrieben bestätigt. Erfolgt dieser Schritt, haben die Bären freie Bahn bis in die $18.85 Region.

CHART Silber

Wir planen erneut einen Short anzusetzen, werden aber den heutigen Tag erst einmal abwarten und Silber beobachten. Damit sich unsere Erwartung hält, sollte kein Hoch über der Welle [ii] in Rot mehr ausgebaut werden.

Das größere Bild betrachtet, stehen im Silber bei den letzten 15 Verkäufen 2 Verlusttrades zu buche.

Statistik Silber

Zusammengefasst gefällt mir dieses zähe Marktgeschiebe nicht. Seit einem Monat laufen wir im Silber seitwärts und im Gold seit Mitte April. Jeder Abverkauf wird schnell wieder aufgeholt, gleichzeitig jeder ernsthafte Anstieg gestoppt.

Gerade jetzt kann man leicht abgelenkt werden und seine Konzentration auf etwas anderes richten. Wir bleiben jedoch dabei das wir sehr zeitnah von einer Entscheidung ausgehen und werden daher den Gold, Silber aber auch den Minenbereich weiterhin mit Argusaugen beobachten und wahrscheinlich schon kommende Woche wieder aktiv werden. Sobald wir einen Einstieg vornehmen, verschicken wir eine Kurznachricht mit allen Daten zum Einstieg an unseren Verteiler.

