NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street ist die zwischenzeitliche Erholung von dem panikartigen Kursrutsch am Vortag verpufft. Die wichtigsten Aktienindizes rutschten sogar überwiegend ins Minus. Im frühen Handel am Freitag hatten zunächst noch Aussagen eines Wirtschaftswissenschaftlers und Beraters von US-Präsident Donald Trump für Kauflaune gesorgt. Kevin Hassett hatte bereits am Vortag gesagt, dass der Juli ein "guter Zeitpunkt" für ein neues US-Hilfspaket für die Wirtschaft sei. Diese Einschätzung beeindruckte die Anleger aber nicht nachhaltig.

Der Leitindex Dow Jones Industrial legte zuletzt nur noch um 0,13 Prozent auf 25 161,33 Punkte zu und steuert damit auf einen Wochenverlust von mehr als 7 Prozent zu. Am Donnerstag war das Börsenbarometer um knapp 7 Prozent eingebrochen. Eine düstere Konjunktureinschätzung durch die US-Notenbank Fed und die Furcht vor einer zweiten Corona-Welle hatten die Anleger in die Flucht getrieben.