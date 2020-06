NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von lang laufenden US-Staatsanleihen sind am Freitag gefallen. Am Donnerstag waren Investoren weltweit wegen des pessimistischen Konjunkturausblicks der US-Notenbank Fed und der Furcht vor einer zweiten Corona-Welle noch nervös geworden. Dies hatte insbesondere langlaufenden US-Staatsanleihen Zulauf beschert, während Aktien unter Druck gerieten. Am Freitag dann setzte eine kleine Gegenbewegung ein, so dass die als sicher geltenden Staatspapiere kaum gefragt waren.

Für Beruhigung an den Börsen sorgte auch eine erfreuliche Konjunkturnachricht: Das von der Universität Michigan erhobene Verbrauchervertrauen war im Mai stärker als erwartet gestiegen.

Zweijährige Anleihen verharrten am Freitag bei 99 28/32 Punkten. Sie rentierten mit 0,189 Prozent. Fünfjährige Anleihen stagnierten bei 99 20/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,326 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen gaben um 9/32 Punkte auf 99 9/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 0,699 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren fielen um 1 4/32 Punkte auf 95 5/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,449 Prozent./la/he