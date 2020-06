Die Welt ist in Aufruhr. Millionen Menschen kämpfen nicht nur für eine bessere Zukunft, sondern endlich auch für eine bessere Vergangenheit. I. Allein zwischen 1898 – dem Jahr, in dem Bismarck starb – und 1914 wurden 500 Bismarck-Denkmäler in Auftrag gegeben. Einige hundert Eiserne Kanzler stehen bis heute herum. Der Bismarck-Kult demonstrierte den imperialistischen Geist

Der Beitrag Aufruf an alle Gutwilligen: #stürztBismarck erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Wolfgang Herles.