Der Devisenmarkt als Seismograph

Zur Börse-Intern mit dem Titel „DAX erholt sich deutlich schneller als die Wirtschaft“ vom vergangenen Dienstag hat mich folgende Leser-Mail erreicht: „Konjunkturprogramme - schön und gut - aber alles was geschieht, sind am Leben gehaltene Zombies - anstatt dass die Realwirtschaft profitiert, geht das Geld in eine Börsenblase, und das auf Pump“. Ich habe dem Leser einerseits bei dieser plakativen und allgemein gehaltenen Aussage widersprochen. Allerdings gibt es bei genauerer Betrachtung auch Entwicklungen, die tatsächlich ungesund sind.

In der Corona-Krise sind Überbrückungskredite sinnvoll

Was das Thema „am Leben gehaltene Zombies“ angeht, so hätte ich in einer anders gearteten Krise wohl weitestgehend zugestimmt. Wobei es natürlich nie nur schwarz und weiß gibt. Doch insbesondere die aktuelle Coronavirus-Krise haben die Unternehmen nicht selbst verschuldet. Stattdessen haben die Maßnahmen der Regierungen im Kampf gegen das Coronavirus den Firmen die größten Probleme bereitet. Unzählige eigentlich profitable Geschäftsmodelle haben durch den Lock Down nicht mehr funktioniert, obwohl der Bedarf nach Produkten und Dienstleistungen vorhanden war, er aber nicht ausgelebt werden konnte. In diesen Fällen kann man eindeutig nicht von Zombie-Firmen sprechen.

Die Krise hat allerdings aufgedeckt, dass einerseits viele Dinge verzichtbar sind (Konsumartikel). Und sie führt zu einem nachhaltig veränderten Verbraucherverhalten – zumindest auf absehbare Zeit. Diese Neuorientierung werden einige Unternehmen nicht überleben. Andererseits sind viele Prozesse veraltet und problembehaftet. Auch hier wird es Änderungen geben müssen. Doch diese sind eher positiv zu werten. Denn die Digitalisierung wird vorangetrieben, Kosten gesenkt. Davon dürften viele Unternehmen profitieren.

Und daher macht es insgesamt Sinn, die Krisenzeit mit Krediten zu überbrücken. Am Ende werden einige Unternehmen auf der Strecke bleiben, andere jedoch gestärkt und optimiert aus der Krise hervorgehen. So war es bisher immer.

Aktien werden auf Pump gekauft

Nun zu den „ungesunden“ Entwicklungen: Ein Teil des von den Notenbanken zur Verfügung gestellten Geldes fließt tatsächlich nicht in die Realwirtschaft, sondern an die Börsen, so dass Blasen entstehen. Die angeheizte Kreditvergabe führt sogar dazu, dass auch vermehrt mit geliehenem Geld an den Aktienmärkten spekuliert wird. Allein in den USA summierten sich derartige Kredite im April auf 525 Milliarden Dollar, nach 479 Milliarden Dollar im März.