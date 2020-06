DAX30 Aktien Paket – Lufthansa – Die Bullen robben sich am Freitagmorgen wieder heran und haben seit dem Tief fast 80% gutgemacht. Aktuell liegt die Aktie nun leicht unter dem Niveau vom Ende vergangener Woche.

Unterdessen reißen die Schlagzeilen um die wegen der Corona-Krise in Schieflage geratene Lufthansa nicht ab: Die Airline, die im ersten Quartal einen Milliardenverlust eingeflogen hatte, und Arbeitnehmervertreter ringen weiter um ein Sparpaket. Die Lufthansa hatte nach einem Gipfel mit Gewerkschaften am Vortag den rein rechnerischen Überhang an Vollzeitstellen auf 22 000 beziffert, zuletzt war noch von deutlich mehr als 10 000 die Rede gewesen.

Die Lufthansa-Aktie, die wegen der hohen Kursverluste zum 22. Juni in den MDax absteigt, liegt seit dem Corona-Crash Ende Februar aktuell noch mit mehr als einem Viertel im Minus. Angeschoben durch die Pläne für das staatliche Rettungspaket von neun Milliarden Euro und die schrittweise Lockerung der internationalen Reisebeschränkungen hatte sich das Papier seit seinem Tief bei rund sieben Euro Ende April um knapp 80 Prozent erholen können.

Auch wenn wir den Titel imminent noch einmal eine Gegenbewegung in Welle ii in Braun ausbauen sehen, gehen wir langfristig von deutlich höheren Notierungen im Bereich von €20 aus und werden hier im weiteren Verlauf Longpositionierungen hinterlegen.

