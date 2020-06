Folglich würden wir auch in den nächsten Tagen bereits wieder auf der Longseite aufspringen und den Markt in Richtung 28500 Punkte begleiten. Unter 24000 Punkten ebnet sich der Weg für das hinterlegte Szenario in Welle alt. [ii] in Rot, was wir mit einer Wahrscheinlichkeit von 40% betiteln.

Dieses würde noch einmal Notierungen bis in den Bereich von 21000 Punkte freischalten und gleichzeitig die Chance bieten, langfristige Positionierungen im Dow Jones auf der Longseite zu hinterlegen.

Aktuelle Position:

Wir gehen somit in beiden hinterlegten Szenarien im Anschluss an die laufende Gegenbewegung von einer Fortsetzung der übergeordneten Aufwärtsbewegung aus. Noch muss jedoch erst einmal von tieferen Notierungen ausgegangen werden, weshalb wir für den Moment auch die Seitenlinie einnehmen und die hinterlegte Longposition per Stopp aus dem Markt genommen haben.

Zusammengefasst bereiten wir uns bereits jetzt wieder auf den nächsten Longeinstieg vor, werden aber noch abwarten, welches der beiden Szenarien sich durchsetzt, bevor wir uns wieder im Markt positionieren.

